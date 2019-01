Osnabrück. Eine Osnabrückerin hat erst ungewollt Besuch von zwei Stromverkäufern erhalten – und ist dann einen Vertrag eingegangen, den sie überhaupt nicht unterschreiben wollte. Die Verbraucherzentrale warnt schon seit längeren vor derlei Haustürgeschäften.

Den vergangenen Dienstag wird Elisabeth von Bourscheidt nicht so schnell vergessen: Draußen wurde es schon etwas dunkler, als plötzlich zwei Männer in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Osnabrücker Stadtteil Wüste kamen und an allen Türen klingelten. "Ich habe meine Wohnungstür geöffnet. Das war wohl mein erster Fehler", sagt von Bourscheidt.

Die Männer behaupteten, Informationen der Stadtwerke Osnabrück über sie zu besitzen, über die sie mit von Bourscheidt sprechen wollten. Ihre Erwiderung, dass sie Kundin einer anderen Firma sei, entgegneten sie, dass auch dieser Stromlieferant seine Preise erhöhen wolle.

Die Stadtwerke machen keine Haustürgeschäfte

"Niemals würden wir die Daten unserer Kunden oder ehemaligen Kunden weitergeben", sagt jedoch eine Sprecherin der Stadtwerke Osnabrück. Sie weist zudem darauf hin, dass die Stadtwerke keine Energieverträge an der Haustür verkaufen. "Falls Stadtwerke-Mitarbeiter zum Beispiel bei Störfällen, zur Ablesung oder bei Hausanschlussfragen, an der Haustür klingeln, sollten sich die Kunden immer einen Ausweis zeigen lassen."

Doch bei von Bourscheidt standen die Männer nach wenigen Sekunden schon im Wohnungsflur der 68-Jährigen. "Es ging so schnell, ich wurde total überrumpelt", sagt die Frau. Das lag auch am vehementen Auftreten der Zwei: "Einer war groß und massig, der andere etwas kleiner. Der Massige war sehr laut und ließ mich gar nicht zu Wort kommen. Dabei habe ich immer wieder versucht zu sagen, dass ich gar keinen neuen Stromanbieter brauche", erzählt sie. Einmal drinnen, wollten die Männer in von Burscheidts Küche, doch das konnte sie verhindern. "Sie haben dann die Möbel in meinem engen Flur beiseite geschoben, einer hat auf einem kleinen Regal Platz genommen und Schriftstücke auf seine Knie gelegt."

Kein Gesprächsprotokoll, sondern ein Vertrag

"Sie wollten meine Kontonummer wissen – und ich haben sie ihnen sogar noch gesagt", ärgert sie sich. "Dann sollte ich auf zwei Blättern unterschreiben. Aber ich konnte ja gar nicht lesen, was da stand." Zur Erklärung: Aufgrund einer Makuladegeneration, die die Netzhaut ihrer Augen angreift, schwindet Elisabeth von Bourscheidts Sehvermögen von Tag zu Tag. Weiter entfernte Dinge kann sie nicht erkennen, Kleingedrucktes erst mithilfe ihrer großen Leselupe entziffern. "Das habe ich den Männern auch gesagt, aber der eine meinte, dass es kein Vertrag sei, den ich unterschreiben würde, sondern nur ein Gesprächsprotokoll. Gegen mein Bauchgefühl habe ich unterschrieben. Dann sind die Männer endlich gegangen."

Doch als von Bourscheidt sich die angeblichen Protokolle mithilfe ihrer Lupe ansah, war sie schockiert: Sie hatte einen Vertrag für Strom und einen für Gas des Energieversorgungsunternehmens Lichtblick aus Hamburg abgeschlossen.

Das Ausfüllen der Daten hatten die Vertreter übernommen – die ihren Vor- und Nachnamen auch falsch geschrieben hatten. "Ich war sauer. Über mich, aber auch über die dreiste Art dieser Männer, denen ich selbst als aufgeklärte Rentnerin überhaupt nichts entgegensetzen konnte."



Gleich am nächsten Tag rief von Bourscheidt bei der Polizei an, wo man ihr riet, sofort das Widerrufsformular der Verträge auszufüllen und an die Firma zu schicken. Mithilfe einer Bekannten hat sie dies auch erledigt. Weitere aktuelle Fälle von vehement auftretenden Stromverkäufern in Osnabrück sind der Polizei jedoch nicht gemeldet worden.

Bedauern beim Stromanbieter

Lichtblick ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Ökostrom und zählt zu den zwanzig größten deutschen Stromanbietern. Dort bedaure man den Vorfall, sagt Pressesprecher Volker Walzer: "Uns tut es sehr Leid, dass sich die Dame durch Mitarbeiter von Lichtblick bedrängt gefühlt hat. Es ist vollkommen inakzeptabel, wenn Kunden mit irreführenden Informationen oder Druck zu Stromanbietern gelockt werden."

Für den Vertrieb in unserer Region arbeite man mit einem Unternehmen aus Bielefeld zusammen. "Die Kollegen, von dem ihre Leserin angesprochen wurde, sind erst seit einigen Monaten bei uns. Bisher hat es – bis auf diesen Fall – keine uns bekannten Unregelmäßigkeiten gegeben. Mit den Teamleitern unserer Energieberater vor Ort sind wir gerade in Gesprächen, da wir so ein Verhalten natürlich auf keinen Fall dulden würden." Daher sei man dankbar, über diesen Vorfall informiert worden zu sein.

Verbraucherschützer warnen vor Haustürgeschäften

"Haustürgeschäfte sind eine rechtliche Grauzone", sagt Tiana Preuschoff, Juristin im Projekt Marktwächter Energie der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Denn während Werbeanrufe ohne vorherige Einwilligung des Kunden in Deutschland verboten sind, ist es unklar, ob auch Haustürwerbung unter diese Regelung falle, da diese im betreffenden Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt wird.

Nach Ansicht des Marktwächters müsste ungewollte Haustürwerbung jedoch genauso behandelt werden wie Werbeanrufe oder -E-Mails, da sie eine unzumutbare Belästigung darstellten: „Für Verbraucher ist es sogar deutlich schwerer als am Telefon, Vertreter abzuweisen oder wieder loszuwerden“, so Preuschoff. Daher sei es richtig, Haustürwerbung ohne vorherige Einwilligung des Kunden zu untersagen.

Urteil gegen Haustürgeschäfte Marktwächter kennt sich mit derlei Fällen aus: Kürzlich hatte das Projekt ein Urteil gegen ein Berliner Energieunternehmen erwirkt. Dieser Energieversorger hatte ebenfalls Vertreter beauftragt, Stromverträge per Hausbesuch anzubieten. Ein Verbraucher aus Niedersachsen hatte so ungewollt einen Wechsel zu dem Berliner Unternehmen unterschrieben. Das Landgericht Berlin hat den Stromanbieter nun verpflichtet, Haustürwerbung dieser Art zukünftig zu unterlassen.

Mach nie die Tür auf



Angesprochen auf den Fall aus Osnabrück geht Preuschoff sogar davon aus, dass sich um Betrug handelt, "da man der Dame gar nicht gesagt hat, was sie da unterschreibt". Allerdings sei das vor Gericht schwer nachweisbar, wenn es Aussage gegen Aussagen steht, so die Juristin. Der einfachste Weg für die Betroffenen sei daher der von Elisabeth von Bourscheidt gewählte, da an der Haustür abgeschlossene Verträge innerhalb von zwei Wochen generell widerrufen werden können.

Und wie können sich Verbraucher schützen, solange Haustürgeschäfte eine rechtliche Grauzone bleiben? "Machen Sie die Tür nicht auf und lassen Sie keinen rein", rät Tiana Preuschoff. Gerade weil Vertreter oftmals vehement und rhetorisch geschult auf Einlass pochen, ist dies der sicherste Weg, keine ungewollten Verträge abzuschließen. Ein Rat, den Elisabeth von Bourscheidt in Zukunft beherzigen will.