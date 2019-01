Osnabrück. Die Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik GmbH in Osnabrück hat einen Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Der Betrieb geht weiter. Die Suche nach einem Käufer läuft.

Die Mitarbeiter wurden in einer Betriebsversammlung über das Verfahren und die weiteren Schritte informiert. Die Löhne und Gehälter der insgesamt 93 Mitarbeiter sind durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bis Ende März 2019 gesichert.

Das Familienunternehmen Wölfer entwickelt und fertigt seit über 70 Jahren in Sutthausen Elektromotoren für Hafenkräne, Marine- und Offshore-Technik sowie für die Bergbau und die Stahlbranche. Mit dem Insolvenzantrag in Eigenregie nutze die international tätige und in der Branche bekannte Motorenmanufaktur die Chancen einer nachhaltigen Sanierung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Gericht hat dem Antrag entsprochen und Rechtsanwalt Stefan Meyer von Pluta Rechtsanwalts GmbH in Osnabrück zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

Geschäftsbetrieb geht uneingeschränkt weiter

„Mit diesem Schritt haben wir die Weichen für eine nachhaltige Zukunftssicherung der Wölfer-Motoren gestellt. Das gerichtliche Sanierungsverfahren bietet die beste Möglichkeit, das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig aufzustellen, den langfristigen Fortbestand zu sichern und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten“, wird Geschäftsführer Josef Winkels in der Mitteilung zitiert. Der Geschäftsbetrieb des Traditionsunternehmens laufe uneingeschränkt und in vollem Umfang weiter. Die Geschäftsführung bleibt in der vorläufigen Eigenverwaltung im Amt und ist auch weiterhin weisungsbefugt.

Suche nach finanzstarken neuen Investor

Unterstützung erhält die Geschäftsführung durch den Sanierungsexperten Silvio Höfer von Anchor-Rechtsanwälte, der nach Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung zum weiteren Geschäftsführer bestellt wurde. „In den kommenden Wochen werden wir intensiv an einer zukunftssichernden Neuaufstellung des Unternehmens arbeiten und mit allen wesentlichen Beteiligten Gespräche führen. Dies umfasst auch die Durchführung eines Investorenprozesses“, so Silvio Höfer. Mit einem finanzstarken Investor an der Seite könnte die Kapitaldienstfähigkeit der Franz Höfer Elektromotorenfabrik wieder hergestellt und der Restrukturierungsprozess gemeinsam mit der Geschäftsführung konsequent umgesetzt werden. Positiv bewerte er, dass der vorläufige Gläubigerausschuss zugesagt habe, das Unternehmen in seinen Sanierungsbemühungen zu unterstützen.

Auch der vorläufige Sachwalter will als "verlängerter Arm des Gerichts" das Sanierungsverfahren konstruktiv begleiten, die Geschäftsführung überwachen und die Gläubigerinteressen wahren. „Die Franz Wölfer Motorenfabrik verdient eine Sanierungschance. Ich setze mich dafür ein, das wirtschaftlich beste Ergebnis für die Insolvenzgläubiger unter Erhalt des Geschäftsbetriebes der Schuldnerin zu erzielen“, sagt der vorläufige Sachwalter,Stefan Meyer.