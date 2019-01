Osnabrück. Während die Stadt Hannover auf geschlechterneutrale Sprache umstellt, stellt sich die Männerwelt in Osnabrück auf die 66. Osnabrücker Mahlzeit ein. Eine rein männliche Veranstaltung – aber keine Altherrenkiste, wie Vereinsvorsitzender Felix Osterheider sagt.

Zehn Tage vor dem Grünkohlessen des Verkehrsvereins Osnabrück Stadt und Land (VVO) trifft sich traditionell der Vorstand mit geladenen Gästen in der Bertrams-Gastronomie, um den Grünkohl vorab zu verkosten. 1300 Männer erwartet der amtierende Osnabrücker Grünkohlkönig Tom Gaebel am Freitag, 1. März, in der Osnabrück-Halle. Und wer bei der Osnabrücker Mahlzeit in die Runde schaue, werde sehen, "das ist keine Altherrenkiste", sagte VVO-Vorsitzender Felix Osterheider am Donnerstag. "Der Anteil junger Männer ist sehr groß und wächst stündig, wir vergreisen nicht." Die Mahlzeit wirke als "lebendige Klammer der Generationen".

Das Grünkohlessen ist seit Wochen ausverkauft. "300 Namen stehen auf der Warteliste", sagte VVO-Geschäftsführer Rüdiger Kuhlmann. Über 120 Servicekräfte werden an dem Abend im Einsatz sein, um Grünkohl, Kassler, Wurst und Kartoffeln heiß und frisch an den Mann zu bringen.

Der Grünkohl, den Chefkoch und Bertrams-Geschäftsführer Kai Ridder, zum Vorkosten servierte, fand das Gefallen der Tester. Eine Kleinigkeit allerdings stieß dem VVO-Ehrenvorsitzenden Hans-Jürgen Fip auf: Der Grünkohl stammt aus dem Oldenburger Land.

Hiesiger Kohl sei mindestens von gleicher Qualität, erklärte Ridder, aber im Osnabrücker Land gebe es keinen Anbauer, der den Kohl in ausreichender Menge liefern könnte. Die 1300 Gäste der Osnabrücker Mahlzeit verputzen gut ein halbe Tonne Grünkohl.