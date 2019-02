Die Thesen der Reichsbürger – und was dran ist

Wer sind die Reichsbürger, und wovon sind sie überzeugt?

Reichsbürger sind Menschen, die dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität absprechen. Sie akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Auch Steuern und staatliche Abgaben erachten sie als illegal. Da es keine homogene Gruppierung ist, lässt sie sich nicht über einen Kamm scheren.

Rechtsextremismusexperte Dirk Wilking vom Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung und Herausgeber von „‚Reichsbürger‘ – Ein Handbuch“ hatte unserer Redaktion gesagt: „Es gibt zahlreiche sehr unterschiedliche Gruppen von Reichsbürgern. Nicht alle sind rechtsextrem.“ Reichsbürger sei ein Sammelbegriff der Medien, Wissenschaft und Behörden, den diese Gruppen selbst nicht alle verwenden.

So würden sich auch die Akteure nur schwer in ein Schema pressen lassen. „Es sind auffällig viele Bankrotteure in den Gruppen, ebenfalls eine erhebliche Anzahl von geistig offenbar Verwirrten“, sagte Wilking.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte das unserer Redaktion bestätigt. Ihr zufolge sind Reichsbürger oftmals Personen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und sich als Reichsbürger aus der Verantwortung ziehen wollen. Motto: wo kein legitimer Staat, da kein legitimer Richter.

Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik als souveränen Staat und glauben an den Fortbestand des Deutschen Reiches – zumeist mit den Grenzen von 1937, heißt es in „‚Reichsbürger‘. Ein Handbuch“. Stattdessen glauben sie an „Fantasie-Reichsregierungen“.



Ganz falsch ist es nicht, dass das Deutsche Reich niemals untergegangen ist. Die Reichsbürger stützen sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1973. Das urteilte, das Deutsche Reich habe den Zusammenbruch 1945 überdauert und sei nicht untergegangen. Es besitze nach wie vor Rechtsfähigkeit, sei aber als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig (2 BvF 1/73, BVerfGE 36). Weiter heißt es im Urteil: „Die BRD ist nicht ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich‘, – in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings ‚teilidentisch‘“. Mit dem Beitritt der DDR wurde die Einheit Deutschlands vollendet.



Den entscheidenden Passus der Teilidentität lassen Reichsbürger bei ihrer Argumentation oftmals aus und treten daher gerne als kommissarische Regierungsvertreter auf, etwa als Bundespräsident.

„Wie das bei Mythen ist: Der Glaube macht sie mächtig“, sagte Wilking. „Sachlich sind die Argumente völlig bedeutungslos, weil sie nicht, oder in diesem Zusammenhang nicht stimmen“, ergänzte er.



Die Grenzen vom 31.12.1937 stammen aus dem Londoner Abkommen des Jahres 1944. Darin vereinbarten die Alliierten die spätere Aufteilung der Besatzungszonen und erklärten sämtliche Gebietserweiterungen ab dem 31.12.1937 für völkerrechtswidrig und damit illegal. yjs