Osnabrück. Die gute Nachricht vorweg: Verglichen mit dem Landesschnitt geht die Bearbeitung von Steuererklärungen in Osnabrück sogar etwas flotter voran. Jedenfalls in der Stadt. Viel besser macht es das Gesamtbild aber auch nicht.

64 Tage. Solange wartete ein Osnabrücker im Jahr 2018 durchschnittlich auf seinen Steuerbescheid. Noch drei Tage länger mussten sich die Bewohner des Landkreises gedulden. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Auswertung von mehr als 300.000 anonymisierten und über das Internetportal lohnsteuer-kompakt.de erstellten Steuererklärungen.

Im Ländervergleich landet Niedersachsen auf dem letzten Platz mit im Schnitt 65,7 Tagen Bearbeitungszeit, das Saarland braucht dagegen nur 48,7 Tage. Deutschlandweit liegt der Schnitt bei 56,1 Tagen. Auch innerhalb des Landes tut sich eine weite Spange auf. Am schnellsten sind die Papenburger mit 44,9 Tagen, fast 20 Tage weniger als die beiden in Osnabrück sitzenden Behörden. Was ist da los?

Langsam wegen EDV-Problemen

„Es ist durchaus so, dass unsere Kollegen arbeiten wollen“, beteuert Petra Kalscher, Leiterin des Finanzamtes Osnabrück-Stadt. „Aber sie können nicht.“ Für ihr Amt gelte dieselbe Erklärung, mit der auch schon das niedersächsische Finanzministerium die unterirdische Geschwindigkeit seiner Beamten entschuldigt hatte: EDV-Probleme. Hier gebe es „erhebliche Störungen und Ausfälle“.

Kalschers Stellvertreter Klaus Schulte betont außerdem: „Man muss unterscheiden zwischen dem Arbeitnehmer- und dem Unternehmensbereich.“ Nach seinen Zahlen sei das Amt im Arbeitnehmerbereich sehr viel schneller (55,22 Tage) als im Unternehmensbereich (66,89 Tage, jeweils für 2017).

Auch Personalmangel ein Problem

Das Finanzamt Osnabrück-Land ist mit 67 Tagen sogar noch etwas langsamer als das städtische Pendant an der Süsterstraße. Auch hier klagt Leiter Georg von Kerssenbrock über „erhebliche“ technische Probleme: „Wir sind Sklaven unserer Technik geworden.“ Eigentlich müsse ein Mitarbeiter 20 bis 25 Steuererklärungen pro Tag bearbeiten, wegen der streikenden Technik seien es aber mitunter nur zehn. Zudem schlage bei ihm der Personalmangel durch, da die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gingen und der Nachwuchs erst ausgebildet werden müsse. Kerssenbrock verspricht aber: „Wir bemühen uns immer darum, die Menschen nicht warten zu lassen.“

Dass es schneller geht, beweisen den Niedersachsen die nordrhein-westfälischen Kollegen direkt nebenan. Das für Lotte zuständige Finanzamt Ibbenbüren arbeitet seine eingereichten Steuererklärungen im Schnitt innerhalb von 44 Tagen ab.