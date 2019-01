Osnabrück. Unter dem Motto „Osnabrücks beste Seiten“ stellt die erste „Osna-Buch“-Messe im Haus der Jugend Autoren aus der Region vor – und zeigt eine bunte Vielfalt an Themen und Sparten.

Warum braucht Osnabrück eine eigene Buchmesse? „Es gibt im Großraum eine große Bandbreite an Autoren der unterschiedlichsten Genres, die bisher noch nicht so bekannt sind“, sagt Kerstin Broszat, die selbst schreibt und einen kleinen Verlag für Computerlehrbücher leitet. Gemeinsam mit acht weiteren Osnabrücker Autoren, die sich regelmäßig zu einem Stammtisch zusammenfinden, fasste sie vor rund zwei Jahren den Entschluss, ehrenamtlich eine lokal verwurzelte „Osna-Buch“-Messe auf die Beine zu stellen, die sich von den großen, überregionalen Verkaufsmessen etwa in Frankfurt oder Leipzig vor allem darin unterscheidet, dass sie weniger Kommerz- und „mehr Kulturveranstaltung“ sein möchte.

Bücher basteln

Der Marketingaspekt spielt zwar auch eine Rolle, im Vordergrund stehen aber Lesungen und weitere Angebote für „alle, die gern lesen“, beton Broszat. So kann etwa in einer „Silent-Reading-Lounge“ der Stadtbibliothek in aller Ruhe geschmökert werden. Ein Büchertauschtisch lädt zum Geben und Nehmen ein. Für Kinder steht eine Lese-Kuschelecke zur Verfügung. „Baumfee“-Autorin Sabine Wittemeier stellt einen Bücherbasteltisch bereit und Puppenspielerin Tina Birgitta Lauffer wird die Geschichte vom Schneemann und dem Hasen präsentieren. Für alle, die auch selbst gern schreiben, wird es zudem eine Schreibwerkstatt geben und die Möglichkeit, eigene Texte in einem eigens dafür eingerichteten „Speakers´ Corner“ vorzutragen. Nicht nur Konsum, sondern auch Kreativität wird also eine Rolle spielen bei der Premiere der „Osna-Buch“, die sich über zwei Stockwerke auf sämtliche Räumlichkeiten des Hauses der Jugend erstreckt, das die Stadt als Veranstaltungsort zur Verfügung stellt.

Ganze Vielfalt abbilden

Sämtliche Osnabrücker Buchhandlungen, das mitveranstaltende Literaturbüro Westniedersachsen sowie rund 50 Autoren aus der bis nach Delmenhorst erweiterten Region werden sich und ihre Werke an über das Haus verteilten Ständen präsentieren und interaktiv Rede und Antwort stehen. Per Publikumsvotum wird am Ende der schönste, interessanteste und beliebteste Autorenstand prämiert. „Die großen Verlage stützen sich auf Spitzenautoren - wir wollen dagegen auch möglichst vielen kleineren Autoren eine Bühne bieten, um die ganze Vielfalt abzubilden“, betont Kerstin Broszat – wohl nicht ganz ohne Eigennutz, denn auch die lokal zusammengeschlossenen Initiatoren und Organisatoren werden vertreten sein.

Hören und Sehen

Ob Sach- oder Kinderbuch, Bildband, Comic oder Roman: Die erste Osnabrücker Buchmesse wird mit einer ganzen Reihe an unterschiedlichen Formaten und Sparten das Medium Buch und das Thema Lesen „in den Fokus rücken“, fasst Broszat den Anspruch zusammen, der über die reine Vermarktung von Büchern hinausgeht. Als erste Gaststadt wird Oldenburg drei Autoren präsentieren. In der Teestube im Obergeschoss werden zudem Stefan Wollschläger und Harald Keller aus ihren neuen Krimis lesen Miriam Rademacher aus ihrem aktuellen Fantasy- und Martha Maschke aus ihrem autobiografischen Gesundheits-Roman. Florian Greller präsentiert einen Arbeits- und Reisebericht aus China, Olga Hopfauf und Stephan Baumgarten lassen via Cartoons auch das Auge mitessen und Akampita Steiner würzt ihre Lesung mit Musik. So kann die Messe sogar mit allen Sinnen „gelesen“ werden.