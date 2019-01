Osnabrück. Hohe Politik zwischen Grünkohl und Wurst: Das Thema Migration stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der FDP Osnabrück. Zu Gast: Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete aus Potsdam.

Am Montag München, am Mittwoch Osnabrück, dann Heppenheim, Münster und Köln: Die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion reist in diesen Tagen durch Deutschland, um in liberalen Ortsverbänden mit der Basis zu diskutieren. Die 37-jährige Rechtsanwältin ist Mitglied des Bundesvorstandes und saß fünf Jahre im Landtag von Brandenburg, ehe sie 2017 in den Bundestag gewählt wurde und sich in die Migrationspolitik einarbeitete.

Am Umgang mit Migration zeige sich auch "die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats", sagte Teuteberg vor 40 Zuhörer im Arcona Living. Das Recht sehe vor, das Menschen Aufnahme in Deutschland finden, die individuell verfolgt werden, auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention Schutz bedürfen oder die auf Basis eines noch zu schaffenden Einwanderungsgesetzes einreisen. "Das Einwanderungsgesetz fordern wir seit 20 Jahren", sagte Teuteberg. Das Recht sehe auch vor, dass Menschen, die keine dieser drei Kriterien erfüllen, das Land wieder verlassen müssen. "Darüber müssen wir sachlich debattieren", mahnte die Liberale.

Die Juristin sprach sich gegen strenge Verfolgung von Extremismus "von rechts und links" aus und mahnte, "nicht über jedes Stöckchen zu springen, das uns die AfD hinhält". Auch der Bundestag lerne nach ihrem Geschmack im Umgang mit der AfD zu langsam dazu. SPD oder Grünen lehnten kategorisch ab, sich mit Dingen zu befassen, die von der AfD eingebracht werden. "Wir sollten uns aber von der AfD nicht die Themen bestimmen lassen", so Teuteberg, "sondern immer unseren eigenen Kompass benutzen".

Teuteberg warf einen Blick zurück: 30 Jahre ist es an diesem Samstag her, dass Erich Honecker versprach, die Berliner Mauer werde "noch 50 und auch 100 Jahre stehen". Neun Monate später kippte die Mauer und die Menschen in der ehemaligen DDR erlebten eine tiefgreifende Wende in ihrem Leben. "Sie haben sich umgestellt, neue Berufe gelernt, den Wandel gestaltet", sagte Teuteberg. "Ich würde mir mehr Verständnis für die Gemütslage im Osten wünschen."