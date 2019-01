Osnabrück. Sie standen bei den Bands Hollies, 10cc, Sweet und Sailor an der Front, sprich am Mikrofon. Am Donnerstag, 31. Januar, kommen die Sänger Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln in den Rosenhof in Osnabrück und spielen die Hits dieser Bands bei einem akustischen Konzert.

Es ist was ganz anderes, Hits wie „I’m not in Love“, „Love is like Oxygene“, „Glass of Champagne“ oder „Bus Stop“ live zu hören. Peter Howarth singt bei den Hollies („Bus Stop“), Mick Wilson bei 10cc („I’m not in Love“) und Pete Lincoln bei Sailor („Glass of Champagne“) und The Sweet („Love is like Oxygene“), wo er den verstorbenen Brian Connolly ersetzt.

Bei Menschen, die die Zeit, in der diese Songs Hits waren, in ihrer Kindheit oder Jugend miterlebt haben und zum Beispiel beim Engtanz – oder Blues, wie es damals hieß – zu „I’m not in Love“ zum ersten Mal Kontakt mit dem anderen Geschlecht aufnahmen, werden Erinnerungen wach und die berühmte Gänsehaut sprießt. „Die drei sind Profis, die in ihrem Leben schon mit Größen wie Cliff Richard zusammengearbeitet haben. Jeder ist ein kompetenter Gitarrist, jeder hat eine gute Stimme. Dreistimmiger Gesang? Kein Problem. Zudem ist jeder ein begabter Entertainer und erzählt zwischendurch amüsante Geschichtchen“, schrieb der Kritiker der Würzburger Mainpost und zog nach dem Konzert der drei Musiker Anfang Januar das Fazit: „Was die Frontm3n … liefern, ist einfach gut.“

Die Frontm3n liefern aber nicht nur die Hits der vier Bands, in denen sie sonst singen. Ende 2018 wurde ihr Doppel-Album „All for one“ veröffentlicht, auf dem auch eigene, neue Songs zu hören sind. Das zeigt, dass die drei Herren nicht in der Vergangenheit stehen geblieben sind, sondern weiterhin kreativ sind. Und diese Kreativität wird auch benötigt, da sie die bekannten Hits nicht Eins-zu-Eins nachspielen. Gerade durch die akustische Interpretation der altbekannten Songs gewinnen sie dazu. Dadurch, dass Pete Lincoln „Love is like Oxygen“ als akustische Ballade mit einem Hauch von Samba interpretiert, hat das Stück auf jeden Fall eine ungeahnte Nuance dazu gewonnen.

Neben den Songs der vier Bands trägt das Trio auch Lieder von Roy Orbinson oder Cliff Richard vor, in dessen Band sich die drei Musiker kennen gelernt haben. Der Abend im Rosenhof wird also allerlei nostalgische Gefühle wecken. Er bietet aber auch die Möglichkeit, drei absolute Profis auf der Bühne erleben zu können, die einfach gute Musik spielen. Man muss nicht in den Siebzigerjahren, der Hochzeit von 10cc, den Hollies, Sweet und Sailor, aufgewachsen sein, um diese Songs zu mögen – aber es hilft.

Frontm3n, Rosenhof, Osnabrück, Do., 31. 1., 20 Uhr, Eintritt: 38,30 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.