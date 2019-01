Osnabrück. Mit neuen Video-Projektionen, die ins Labyrinth der Pariser Oper führen, kommt die Musical-Produktion „Phantom der Oper“ am Mittwoch, 30. Januar, in die Osnabrück-Halle. Wieder mit dabei ist auch Weltstar Deborah Sasson.

Ob das Phantom der Oper Deborah Sasson wohl bis in ihre Träume verfolgt? Über 450 Mal soll das Musical mit Liedern aus ihrer Feder und ihres musikalischen Partners Jochen Sautter in Europa aufgeführt worden sein. Sie hat dabei stets die die weibliche Hauptrolle der Christine Daaé übernommen. Auch in Osnabrück war sie schon einige Male mit dem „Phantom“ zu Gast. Sassons Musical-Version entspricht übrigens nicht der gemeinhin bekannten Bühnenadaption von Andrew Lloyd Webber.

Neben Deborah Sasson ist mit Uwe Kröger ein weiterer Star der Musical-Szene mit dabei. Er feierte vor allem in Österreich Erfolge, trat aber auch schon im Londoner West End auf. Kröger übernimmt die Rolle des geheimnisvollen Persers. Für ihn wurden extra neue Songs komponiert und eingebaut. Die musikalische Begleitung übernimmt ein 18-köpfiges Orchester, das vom musikalischen Direktor Peter Oleksiak zusammengestellt wurde und natürlich live spielt.

Die Aufführung des Musicals „Phantom der Oper“ in der Osnabrück-Halle beginnt am Mittwoch, 30. Januar, um 20 Uhr. Eintritt: 52,15 bis 69,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Telefon: 0541/349024.

