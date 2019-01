Etta Scollo Trio in der Lagerhalle in Osnabrück CC-Editor öffnen

Italienische Lieder singt Etta Scollo am Donnerstag in Osnabrück. Foto: Luca Lucchesi

Osnabrück. Die mittlerweile in Berlin ansässige Sizilianerin Etta Scollo trägt die Musik ihrer Heimat so authentisch vor wie kaum jemand anders. Am Donnerstag, 31. Januar, kommt sie mit ihrem Trio in die Lagerhalle in Osnabrück und stellt ihr aktuelles Album „Il Passo Interiore“ (Deutsch: Der innere Schritt) vor.