Osnabrück. Ab Montag muss sich ein 56-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte vor dem Osnabrücker Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im August vergangenen Jahres ein Feuer im Franziskus-Hospital gelegt zu haben, in dessen Folge sein Zimmernachbar ums Leben kam.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der sich aktuell in Untersuchungshaft befindet, Mord und Brandstiftung mit Todesfolge vor. Konkret geht es um die Geschehnisse am Abend des 3. August 2018. Der Angeklagte befand sich seinerzeit ebenso wie ein 78-jähriger Mann zur Behandlung in der Georgsmarienhütter Klinik. Gemeinsam waren sie auf einem Zimmer der Station K3 untergebracht.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Angeklagte soll seinem überraschten und daher wehrlosen Opfer zunächst die Bettdecke über den Kopf gezogen und diese im Anschluss mit Brandbeschleuniger getränkt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die Bettdecke mit der Absicht in Brand gesetzt hat, seinen Zimmergenossen zu töten.



78-Jähriger verstorben

Anschließend soll er den Raum verlassen und die Tür geschlossen haben, bevor das Feuer sich ausbreitete. Der 78-Jährige aus Bad Rothenfelde verstarb schließlich an den Folgen des Brandes.

Offenbar war es dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken, dass nicht noch weitere Personen zu Schaden kamen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war seinerzeit gegen 23.19 Uhr zum Krankenhaus auf dem Harderberg gerufen worden, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst worden war. Die Feuerwehren aus Georgsmarienhütte, Oesede, Kloster Oesede und Belm waren mit 95 Einsatzkräften vor Ort.

Sie konnten ein Übertreten der Flammen auf weitere Räume verhindern – und damit eine gesundheitliche Gefährdung weiterer Patienten und Krankenhausmitarbeiter. Die Polizei nahm den Georgsmarienhütter noch am Tattag fest.



Der Prozess beginnt am Montag, 28. Januar, um 9 Uhr im Landgericht Osnabrück. Weitere Termine sind am 5. Februar, 7. Februar, 15. Februar, 19. Februar, 26. Februar und 5. März, jeweils um 9 Uhr.