Eintrittsgelder sind die Lebensversicherung des Osnabrücker Zoos

Osnabrück. Wer die Eintrittspreise im Zoo Osnabrück zu hoch findet, muss drei Dinge wissen.

Erstens: Anders als die benachbarte Konkurrenz erhält der Zoo Osnabrück kaum kommunale Zuschüsse, mit denen sich Tages- und Saisontickets subventionieren ließen. Öffentliches Geld fließt am Schölerberg nämlich so gut wie nicht in den laufenden Betrieb, sondern zum allergrößten Teil in notwendige Umbauten und mögliche Erweiterungen – respektive in den Abbau von Schulden, die dafür aufgenommen werden mussten.



Zweitens: Die relativ geringe Preisspanne zwischen Einzel- und Dauerkarten hat Methode. Jahres-Abos bedeuten sichere Einnahmen auch in besucherarmen Zeiten, ermöglichen damit einen ganzjährigen Betrieb. Um große Mengen davon abzusetzen, werden sie deshalb vergleichsweise billig angeboten und haben sich für Familien oft schon beim zweiten Besuch rentiert.

Drittens: Der Zoo Osnabrück spart, wo es geht, um wirtschaftlich zu sein. Und versucht, über Veranstaltungen, Sponsoring, Spenden, Fundraising oder auch Pachterlöse durch Gastronomie so viel zusätzliches Geld in die Kasse zu bekommen, dass Eintrittspreise – als mit Abstand wichtigste Einnahmequelle gewissermaßen die Lebensversicherung des Zoos – nur in vertretbarem Umfang angehoben werden müssen.

Unterm Strich scheinen aber auch nicht allzu viele Besucher ein großes Problem mit der Tarifstruktur in Osnabrück zu haben. Nach Angaben des Zoos, der regelmäßig Kundenbefragungen durchführen lässt, bewerten sie die Eintrittspreise auf einer Skala von 1 (viel zu teuer) bis 7 (sehr günstig) mit 5 plus.