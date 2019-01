Osnabrück. Eine Vermisstensuche hat in den frühen Morgenstunden des Mittwochs zum Einsatz eines Hubschraubers über Osnabrück geführt – und mehrere Bürger beunruhigt.

Der 67-jährige Mann war nach Angaben eines Sprechers der Polizei Osnabrück am Dienstagabend als vermisst gemeldet worden. Ab 2 Uhr flog daher ein Hubschrauber über die Stadtteile Wüste, Kalkhügel und Schölerberg. Dies blieb in den sozialen Netzwerken nicht unbemerkt: In der Facebook-Gruppe "Wüste" wurde spekuliert, was zu dem Einsatz geführt haben könne.

Die Suche per Hubschrauber blieb erfolglos, die Geschichte geht aber trotzdem gut aus: Der Mann meldete sich am frühen Mittwochmorgen in einer Polizeistelle in der Innenstadt.

Kontrollflüge der Bundespolizei

Ist nachts ein Hubschrauber über der Stadt zu hören, handelt es sich dabei meistens um Kontrollflüge zur Überwachung der Bahnanlagen, mit denen Gefahren abgewehrt werden sollen. Die Polizisten halten während der Flüge Ausschau nach Metalldieben, Fahrkartenautomatenaufbrüchen oder schauen, ob sich Personen an den Bahnstrecken zu schaffen machen, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage. Auf diese Weise lässt sich ein größerer Streckenbereich in möglichst kurzer Zeit absuchen.