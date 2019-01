Osnabrück. Randale-Ralph ist zurück. In seinem zweiten Abenteuer „Chaos im Netz – Ralph reichts 2“ betritt er ein Neuland namens Internet – und droht es gleich mit aller Wucht aus den Angeln zu heben. Ein irrwitziger Spaß aus dem Hause Disney, das sich auch selber gehörig auf die Schippe nimmt.

Sechs Jahre sind vergangen, seit Randale-Ralph in Vanellope von Schweetz eine Freundin gefunden hat. Sechs tolle Jahre für Ralph, der nichts mehr liebt als seine Gewohnheiten in der etwas aus der Mode gekommenen Arcade-Spielewelt von "Tron" und Co. Vanellope hingegen ist bis zur Sinnkrise gelangweilt von der Tatsache, dass sie im Schlaf alle Rennen in ihrem Spiel „Sugar Rush“ gewinnt. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre echt nicht schlecht! Die kommt dann aber anders, als gewünscht.

Nachdem das Lenkrad an Vanellope Spielautomaten kaputt geht, droht die Abschaltung. Zum Glück hat gerade jemand so ein ganz komisches, neues Spiel namens Internet eingestöpselt. Dort soll es irgend etwas wie „Ebie“ oder „Ibei“ geben, wo man angeblich alles bekommen kann. Aber dieses Internet ist unbekanntes Terrain und steckt voller Tücken. Natürlich machen sich Ralph und Vanellope trotzdem auf den gefährlichen Weg, um „Sugar Rush“ zu retten.

Willkommen im Neuland! Die wahnwitzige Fortsetzung „Chaos im Netz - Ralph reichts 2“ übertrumpft locker den ersten Film „Ralph reichts“. Als Regisseur zieht erneut der „Simpsons“- und „Futurama“-erprobte Rich Moore die irren Handlungsfäden, wobei er diesmal für die Inszenierung Unterstützung seines Co-Autoren Phil Johnston aus dem ersten Teil erhält.

Das Ergebnis ist ein mitreißender, anspielungsreicher, äußerst gewitzter und für die Allerkleinsten mitunter auch leicht gruseliger Trip durch die unendlichen Weiten des World Wide Web mit all seinen Tücken, Spams, Bots, Pop-ups und Viren. Da kommen Internet-Fans wie Internet-Hasser gleichermaßen auf ihre Kosten.

Hinzu kommt die zumindest gefühlte Tatsache, dass sich noch nie eine Disney-Produktion so sehr über den hauseigenen Konzern lustig gemacht hat wie „Chaos im Netz“. Wenn Vanellope beispielsweise auf sämtliche Disney-Prinzessinnen aus „Schneewittchen“ bis zur „Eiskönigin“ trifft und dabei Klischees zahlreicher Disney-Filme durch den Kakao gezogen werden, bleibt kein Auge trocken.

Chaos im Netz – Ralph reichts 2. USA 2018. R.: Rich Moore, Phil Johnston. Laufzeit: 113 Minuten. FSK: ab 6. Cinema Arthouse, CineStar, Filmpassage.