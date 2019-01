Osnabrück. Die Stadt Osnabrück verbraucht noch zu viel Energie in ihren öffentlichen Gebäuden. CDU-Chef Fritz Brickwedde reagierte "erschreckt" auf den Energiebericht 2017 und forderte zusätzliche Investitionen.

Jedes Jahr legt der Eigenbetrieb Immobilien dem Rat eine Übersicht über den Wärme- und Stromverbrauch in den städtischen Liegenschaften vor. Der Energiebericht ist ein wichtiges Instrument des Gebäudemanagements in der Stadt. Der aktuelle Bericht zum Jahr 2017, der jetzt dem Immobilienausschuss vorgelegt wurde, löste eine Sofortreaktion aus: Die CDU/BOB-Gruppe stellte den Antrag, den Energieverbrauch städtischer Gebäude auf den "Gebäudespezifischen Bundesdurchschnitt" zu senken. Das würde eine Einsparung von 20 Prozent beim Heizen und 33 Prozent beim Stromverbrauch bedeuten.

"Als ich das las, habe ich mich erschreckt, dass wir so viel schlechter sind als der Bundesdurchschnitt", sagte CDU-Chef Fritz Brickwedde in der Ausschusssitzung. Gewiss müsse die Stadt wirtschaftlich denken. Aber eine Kommune habe eine Vorbildfunktion und müsse auch andere Kriterien heranziehen. Das bedeute konkret: Die öffentlichen Gebäude sollen energetisch vorbildlich sein, auch wenn sich die Investition nicht unmittelbar amortisiere. Deshalb habe der Rat zum Beispiel beschlossen, Neubauten nur noch im Passivhausstandard zu verwirklichen – wie beim Neubau der Hermann-Nohl-Schule. Brickwedde: "So können Schüler sollen Energiesparen erleben."

Als Maßstab für das Energiemanagement gilt der "Gebäudespezifische Bundesdurchschnitt". Allerdings ist der Begriff leicht irreführend, wie Andreas Klöker auf Nachfrage erklärte, der dem Ausschuss den Energiebericht erläuterte. Bezeichnet werde damit nicht der Durchschnitt, sondern ein Zielwert. Osnabrück liege also beim Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden nicht über dem Bundesdurchschnitt, sondern um 20 beziehungsweise 33 Prozent von den bundesweit angestrebten Zielen entfernt.

Würden diese "vergleichsweise hohen Einsparpotenziale" konsequent genutzt, könnte die Stadt jährlich 472.000 Euro Heizkosten und 768.000 Euro Stromkosten sparen. Allerdings: Es fehlt an Geld und Personal, um die Investitionen so schnell zu realisieren, "wie es aus Sicht des Klimaschutzes erforderlich wäre", wie es im Energiebericht heißt.

Der Gesamtverbrauch an Wärme und Strom ist 2017 im Vergleich zu 2016 um 1,3 Prozent gesunken. Wesentlicher Grund ist das Wetter: 2017 war im Schnitt etwas wärmer als 2016. Die Energieversorgung der städtischen Gebäude kostete 2017 insgesamt 4,28 Millionen Euro und damit 43.000 Euro (ein Prozent) weniger als 2016.

Der Langzeitvergleich zeigt bei Heizung und Strom gegenläufige Tendenzen. Während der Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt) zwischen 2003 und 2017 um 22 Prozent gesenkt werden konnte, stieg der Stromverbrauch im selben Zeitraum um 10,7 Prozent an. In den 14 Jahren ist Gebäudebestand größer geworden ist. Außerdem treibt die fortschreitende Technisierung den Stromverbrauch nach oben.

