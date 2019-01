Osnabrück. Für Familien teilweise "unfassbar teuer" findet der städtische Beirat für Kinderinteressen einen Besuch im Zoo Osnabrück. Der Zoo erklärt: Eintrittsgelder sind die wichtigste Einnahmequelle. Gäbe es für ihn Zuschüsse wie in Münster, könnte er jahrelang kostenlos öffnen und trotzdem Millionen verdienen.

Preisfrage: Wie viel kostet ein Tagesbesuch im Zoo Osnabrück für eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) in der Hauptsaison? Antwort: zwischen 74 und 80 Euro – sofern die Kinder nicht jünger als drei oder älter als 16 Jahre alt sind. Günstiger ist der einmalige Eintritt nur von Mitte November bis Ende Februar. Dann beträgt er im vorliegenden Fall zwischen 56 und 62 Euro.

"Unfassbar teuer" findet das Markus Fischer-Kiepe, neuer Vorsitzender im Osnabrücker Beirat für Kinderinteressen. Selbst die 122 Euro, die der Zoo Osnabrück aktuell für eine Jahreskarte verlangt, seien für Familien "erst einmal ein Batzen Geld", erklärt der Sozialpädagoge. Wobei sich diese Investition bei mehrmaligem Besuch schnell bezahlt mache. Allerdings seien auch die Preise für Familienjahreskarten zuletzt deutlich gestiegen, wie der Beirat in seiner konstituierenden Sitzung am 15. Januar feststellte: Vor fünf Jahren habe ein solches Ticket noch 89 Euro gekostet.

Beirat für Kinderinteressen irrt sich

Was, um es vorweg zu sagen, nicht einmal stimmt. 2014 schlug die Familienjahreskarte mit 99 Euro zu Buche, wie der Zoo auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. 89 Euro waren es zuletzt vor sieben Jahren.





Beirat für Kinderinteressen Der Beirat für Kinderinteressen hat das Ziel, die Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien zu verbessern und Osnabrück kinderfreundlich zu gestalten. Basis für das Handeln des Beirats ist, dass die Bedürfnisse von Kindern ernst genommen werden und ihre Beteiligung an sie betreffenden Angelegenheiten in den verschiedenen Lebensbereichen sichergestellt wird. Der Beirat setzt sich aus Elternvertretern, Fachleuten und Delegierten der im Rat vertretenen Parteien zusammen. Damit bildet er eine Schnittstelle zwischen Bürgern, Kindereinrichtungen, Fachverbänden und Politik. Vorsitzender des Beirats ist seit Januar 2019 der Sozialpädagoge Markus Fischer-Kiepe. Seine Stellvertreterin ist Sabine Stahmeyer, Sozialarbeiterin bei der Arbeiterwohlfahrt. Die Sitzungen sind öffentlich und finden an wechselnden Orten in den Stadtteilen statt. Die nächste Sitzung findet am Dienstag, 19. März, um 18 Uhr im Stadtteiltreff Haste statt.





Die Statistik zeigt aber auch: Im Vergleich zu 2008 ist die Familienjahreskarte um knapp zwei Drittel teurer geworden. Einzeltickets für Erwachsene kosten inzwischen mehr als das Doppelte. Bei Kindern (ab sieben Jahre) beträgt der Eintrittspreis heute fast das Zweieinhalbfache. (Weiterlesen: Osnabrücker Bäderchef will Einkommensschwache nicht ausgrenzen)

Preise steigen mit den Kosten

Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann sagt: "Regelmäßig steigende Energie- und Personalkosten sowie notwendige Ausgaben für bessere Tiergehege machen eine Eintrittspreiserhöhung oft unvermeidlich." Mittlerweile falle die jährliche Kostensteigerung sogar höher aus als die entsprechende Preissteigerung bei der Familienjahreskarte. Dennoch seien sämtliche Tarife in den vergangenen Jahren stets "moderat" angepasst worden. Familienjahreskarten verteuerten sich demnach in der Regel um fünf Euro pro Jahr, Tageskarten um maximal 1,50 Euro. Manchmal habe der Zoo sogar komplett auf eine Anhebung verzichtet, zuletzt von 2014 auf 2015 und von 2010 auf 2011.









Eintrittserlöse von 6,2 Millionen Euro

Und das, obwohl die Eintrittsgelder im Zoo Osnabrück drei Viertel der Einnahmen ausmachen – "zurzeit 6,2 Millionen Euro", wie Busemann ausführt. Ihm sei aber bewusst, dass Ticketpreise "nicht unendlich angehoben" werden können. Der Geschäftsführer betont:







Uns ist wichtig, dass Familien sich den Zoobesuch leisten können.





Besucher von außerhalb zahlen weniger

Im Vergleich deutscher Großzoos sei die Familienjahreskarte in Osnabrück "eine der günstigsten". Grund dafür ist eine ausgefeilte Rabattstrategie, wonach Gäste aus weiter entfernten Regionen (60 Prozent der gut eine Million Besucher im Jahr wohnen nicht in Stadt oder Landkreis Osnabrück) weniger für eine Dauerkarte bezahlen müssen als einheimische – sozusagen als Ausgleich für längere Anfahrtswege und höhere Spritkosten. "Wir in Osnabrück profitieren von den auswärtigen Besuchern", erklärt Busemann. Blieben sie aus, "wäre die Jahreskarte für alle teurer". (Weiterlesen: Inventur im Zoo Osnabrück – Das sind die größten, schwersten und ältesten Tiere)

Sonderangebote und Rabatt-Aktionen für alle

Zudem gebe es immer wieder Sonderangebote, bei denen jeder Gast viel Geld sparen kann. Verringerte Tages-Eintrittspreise in der Nebensaison zum Beispiel, einen 50-Prozent-Nachlass auf Jahreskarten, die ab Juli verkauft werden, außerdem Rabatt-Aktionen über Partner und Sponsoren des Zoos. Bedürftige erhalten bei Vorlage des Osnabrück-Passes bis zu fünf Euro Ermäßigung auf das Tagesticket. Darüber hinaus laden Vereine wie die "Osnabrücke" einkommensschwache Familien regelmäßig zu großen Festen in den Zoo ein.





Preise für Zoo-Jahreskarten im Vergleich Zoo Osnabrück Familienjahreskarte: 122 Euro (gültig für Eltern und ihre Kinder oder für zwei Erwachsene und zwei Kinder)



Partnerjahreskarte: 90 Euro

Einzeljahreskarte: 47 Euro

Kinderjahreskarte: 30 Euro Quelle: Zoo Osnabrück (Stand Januar 2019) Allwetterzoo Münster Familienjahreskarte: 179 Euro

Jahreskarte "Kleine Familie": 99 Euro (gültig für ein Elternteil plus Kinder)

Jahreskarte Erwachsene: 79 Euro

Jahreskarte Schüler/Studenten: 59 Euro

Kinderjahreskarte: 49 Euro (gültig für Kinder von 3 bis 14 Jahren) Quelle: Allwetterzoo Münster (Stand Januar 2019)









Kommunaler Zuschuss relativ gering

Busemann weist darauf hin, dass ein Tierpark "grundsätzlich nicht aus sich heraus" rentabel sei. Gemessen an anderen Zoos erhalte Osnabrück gegenwärtig auch nur einen "sehr geringen" kommunalen Zuschuss von 700.000 Euro pro Jahr. Davon würden 80.000 ausbezahlt. Mit dem Rest tilge die Stadt Kredite und begleiche Zinsschulden. Eine Erhöhung des Zuschusses auf insgesamt 1,2 Millionen Euro zeichnet sich jedoch ab. Das zusätzliche Geld wird benötigt, um letzte tiergärtnerische Schwachstellen am Schölerberg zu beseitigen. (Weiterlesen: Zoo Osnabrück finanziell am Limit – Stadt muss helfen)

Vergleich mit Allwetterzoo Münster

"Rein theoretisch" könnten die Mittel aber auch zur Senkung der Eintrittspreise verwendet werden. Was den Geschäftsführer zu einem interessanten Rechenbeispiel veranlasst: Bekäme nämlich der Zoo Osnabrück im laufenden Betrieb dieselbe finanzielle Unterstützung von öffentlicher Hand wie künftig der in vielerlei Hinsicht "absolut vergleichbare" Allwetterzoo Münster (4,8 Millionen Euro pro Jahr), "könnten wir unsere Tickets 58 Prozent billiger anbieten". Noch drastischer fällt der Vergleich aus, wenn die in Münster zugesagten kommunalen Investitionszuschüsse über 20 Millionen Euro hinzuaddiert werden. Busemann:





Dann könnten wir den Zoo Osnabrück in den nächsten vier Jahren kostenlos öffnen und würden trotzdem 2,4 Millionen Euro mehr verdienen.