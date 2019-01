Osnabrück. Bundesweit hat sich der Trend bereits angekündigt, spiegelt er sich auch die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim wider: Unternehmen schauen pessimistischer in die Zukunft. Der Fachkräftemangel bleibt dabei Risiko Nummer eins.

Die Konjunkturindikatoren deuten auf einen Knick hin, das hatte Uwe Goebel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim schon kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK zeigt, dass auch die Unternehmen in der Region deutlich pessimistischer ins neue Jahr gehen.

Index deutlich unter langjährigem Durchschnitt

Das Konjunkturklima kühlt sich merklich ab, so das Kernergebnis der aktuellen Umfrage für das vierte Quartal 2018 unter rund 600 regionalen Unternehmen. Der IHK-Konjunkturklimaindex, der Lage und Erwartungen zusammenfasst, liegt mit 107 Punkten deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Zwar schätzen mehr Firmen als noch vor einem Jahr die aktuelle Geschäftslage als gut ein, auf die kommenden Monate blicken die Unternehmen jedoch überwiegend pessimistisch: 24 Prozent von ihnen rechnen mit schlechteren Geschäften, lediglich 9 Prozent gehen von einer besseren Geschäftslage aus. Im Vorquartal hielt sich die Zahl der optimistisch und pessimistisch gestimmten Unternehmen laut IHK noch die Waage.



Kein Unterschied zwischen den Branchen

Ein Blick auf die unterschiedlichen Branchen zeigt: Die Erwartungen wurden überall zurückgeschraubt. Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigen: Im Einzelhandel wird nicht nur mit schlechteren Geschäften gerechnet, auch Personal- und Investitionspläne liegen im negativen Bereich. Im Gegensatz dazu erwartet der Großhandel trotz schlechterer Geschäfte mehr Investitionen und Personaleinstellungen. Im Dienstleistungsbereich reduzieren insbesondere Unternehmend er Verkehrswirtschaft ihre Erwartungen. In der Industrie rechnen rund 24 Prozent der Firmen mit schlechteren Geschäften - und statt 20 Prozent erwartet lediglich 1 Prozent höhere Exporte.

Auslandsgeschäft erhält Dämpfer

Insgesamt erhalten insbesondere die Auslandsgeschäfte der regionalen Unternehmen einen Dämpfer. "Die Weltwirtschaft trübt sich ein, das hat Auswirkungen auf die Exporte unserer Unternehmen. Immerhin wird in unserer Region ein Drittel des Industrieumsatzes im Ausland gemacht", hatte Goebel kürzlich erklärt. "Unsere Absatzmärkte werden schwieriger, da spielt der Brexit genauso mit hinein wie die Sanktionen gegen Russland, die zum Beispiel unsere Landmaschinenindustrie fühlbar beeinträchtigen, und der Protektionismus der USA."

Laut Konjunkturumfrage rechnen lediglich noch fünf Prozent der befragten Firmen mit einem steigenden Exportgeschäft. Im Vorquartal waren es noch 19 Prozent. Das hat auch Auswirkungen auf die Investitionspläne, die zurückhaltender ausfallen als zuletzt.

Graf: Hemmnisse auch im Inland

Auch Hauptgeschäftsführer Marco Graf betont: „Die Sorgen um die Nachfrage aus dem Ausland sowie um die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen wachsen. Für Verunsicherung sorgt insbesondere das Szenario eines ungeordneten Brexits, das mittlerweile immer realistischer wird. Aber auch hierzulande nehmen die Hemmnisse zu.“ Er verwies auf die überdurchschnittlich hohe Steuerbelastung der deutschen Unternehmen und die zunehmende Bürokratie, beispielsweise im Bereich des Arbeitsrechts.

Das hat Auswirkungen auf die Risikobewertung der Unternehmen. Zwar steht der Fachkräftemangel weiterhin unangefochten an Nummer eins, dennoch sehen deutlich mehr regionale Firmen als zuletzt in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein Risiko für die Geschäftsentwicklung (46 Prozent nach 39 Prozent im Vorquartal). Im Vergleich zum Vorquartal sind auch die Sorgen um eine nachlassende Inlandsnachfrage (plus sieben Prozentpunkte auf 32 Prozent) und um eine nachlassende Auslandsnachfrage (plus sechs Prozentpunkte auf 23 Prozent) deutlich angestiegen.

Nur Großhändler optimistischer für die Zukunft

Der Blick auf die einzelnen Branchen zeigt, dass die aktuelle Lage zwar nahezu ausnahmslos als zufriedenstellend beurteilt wird. Allerdings werden die Konjunkturerwartungen fast durchgehend skeptischer bewertet als zuletzt – lediglich die Großhändler blicken optimistischer als in der Vorumfrage auf die kommenden Monate.