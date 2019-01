Die nächste Generation zu unterstützen ist ihnen eine Herzensangelegenheit: seit 2007 spendet der Osnabrücker Rotaract Club seinen Weihnachtsmarkt-Erlös der Kindertafel. Fröhliche Gesichter bei der Scheckübergabe (von links nach rechts ): Karolin Schmidt-Bremme, Birgitta Marquardt-Meer, Hermann Große-Marke und Carolin Abeken. Foto: Monika Vollmer

Osnabrück. Glühwein ist für so manchen Weihnachtsmarkt- Besucher ein Grundnahrungsmittel. Der Rotaract-Club Osnabrück nimmt dies jährlich zum Anlass, am ersten Adventswochenende einen Stand zu betreiben um dort den beliebten Würzwein zu verkaufen. Der Erlös geht regelmäßig an die Osnabrücker Kindertafel. Dieses Mal kamen 1700 Euro zusammen.