Osnabrück. Dem menschlichen Körper widmet sich der Osnabrücker Bildhauer Robert Stieve mit seinen Skulpturen. Eine Auswahl an aktuellen Arbeiten ist jetzt in der Skulptur-Galerie zu sehen.

Beim Betreten der Skulptur-Galerie starren sie den Besucher aus vielen verschiedenen Richtungen an: die Figuren des Robert Stieve. Aus Stein gehauen oder aus Holz, manche auch in Beton gegossen. Von den Blicken fixiert, geht der Betrachter dem Ursprung des Menschen, der Komplexität seines Daseins auf die Spur.

Auswüchse

Eine Gemeinsamkeit haben allen Skulpturen: Während die Torsi grob gearbeitet sind und der Bearbeitungsprozess des jeweiligen Werkstücks gut sichtbar ist, sind die Köpfe fein, geradezu realistisch gestaltet. Allein das Antlitz spiegelt die Psyche der Kreatur. Da der Künstler sich bei der Arbeit von der ursprünglichen Beschaffenheit des Steins oder des Holzblocks leiten lässt, werden seine Skulpturen bisweilen von ungewöhnlichen „Auswüchsen“ charakterisiert. So wächst einem Torso aus Lindenholz ein Ast aus der Brust. Obwohl die naturgemäße Interpretation nahe liegt, dass es sich um einen Trieb handelt, macht dieser aber auch einen äußerst gewalttätigen Eindruck. Als hätte man diesem Wesen von außen einen Pflock in den Oberkörper gerammt. Jedoch: Das Gesicht zeigt keinerlei Spuren von Schmerz.





Genauso wie in der Arbeit „Last of the mohicans“: Der Hinterkopf des „letzten Mohikaners“ zeigt eine quadratische Auswuchtung auf, als sei er mit einem Felsen verwachsen. Auch hier ist eine ambivalente Beurteilung möglich, denn genauso gut könnte der Mohikaner Opfer einer massiven Attacke sein.









Stieves Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper ist von einem zeitlichen Aspekt geprägt, wenn er das Heranwachsen thematisiert. „Coming of age“ nennt er eine Skulptur aus hessischem Olivindiabas. Der Korpus ist weder kindlich, noch erwachsen, das Antlitz eine Mischung aus trotzigem Kind und nachdenklicher Adoleszenz.





So wie der Osnabrücker Künstler bei seinen Skulpturen Bohrlöcher und die Spuren von Spaltkeilen sichtbar lässt, so verheimlicht er auch bei seinen Plastiken aus Betonguss nicht den Entstehungsprozess. Grob aus Klümpchen geknetet verfeinern sich die Figuren zum Kopf hin, der wiederum fein geformt ist. Hier fragt sich der Betrachter, ob fehlende Gliedmaßen Verstümmelungen gleichkommen oder einer fragmentarischen Darstellung entsprechen, wie wir sie bei antiken Skulpturen gewohnt ist.

Offener Schädel

Was von den Knotenköpfen zu halten ist, deren geöffnete Schädel den Blick auf eine Art Kordelknäuel an Stelle von Gehirnwindungen freilegt, bleibt der individuellen Interpretation überlassen. Jedenfalls üben die bildhauerischen Arbeiten Stieves eine faszinierende Anziehungskraft aus, die niemanden kalt lässt.

Ergänzt wird die Ausstellung durch Papierarbeiten, bei denen der Künstler sich zum Teil der Technik der Grattage bedient. Durch Ritzen, Schaben und Kratzen macht er Gegenstände sichtbar, die unter seinem schwarzen Arbeitsblatt liegen, abstrahiert so und fügt die Darstellung in einen neuen Sinnzusammenhang.