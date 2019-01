FDP-Finanzaffäre in Osnabrück: komplettes Versagen der Staatsanwaltschaft

Osnabrück. Eine Partei, die angeblich mit ihrem Vermögen herumwurschtelt. Ein Schatzmeister, der über Parteigeld privat verfügen darf und die Zinseinnahmen freihändig festlegt. Ja, wo sind wir denn? Das hier etwas nicht stimmt, ist mit Händen zu greifen, aber die Staatsanwaltschaft Osnabrück juckt das nicht. Ein unbegreifliches Totalversagen der Anklagebehörde.

Verteidiger Thérond hat seinen Mandaten sehr geschickt herausgeboxt. Gut, die Geldauflage von 8000 Euro für den Ex-Schatzmeister ist kein Pappenstiel. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können, wenn die Staatsanwaltschaft ihrer Aufgabe wenigstens im Ansatz gerecht geworden wäre.

Es sind so viele Ungereimtheiten, so viele Fragen offen geblieben. Haben die früheren FDP-Vorstände das Parteivermögen von sage und schreibe 75000 Euro wirklich einem Mitglied zur freien Verfügung und Vermehrung überlassen? Ohne Kontrolle, nur auf Vertrauensbasis? Ist es plausibel, dass niemand in der Partei der Freiberufler, Kaufleute und Wirtschaftsexperten mal nachgehakt hat, wo das Geld angelegt ist, was es abwirft, welche Risiken die Anlage birgt? Diese Vorstellung ist einfach nur absurd.

Und warum haben Gericht und Staatsanwaltschaft keinen Biss, den angeblichen "Graubereich", von dem selbst der Verteidiger spricht, restlos aufzuklären? Wir reden nicht über die Portokasse eines Fühschoppenclubs. Wir reden über das beträchtliche Vermögen einer Organisation, die Teil unser freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist und den grundgesetzlichen Auftrag hat, zur Willensbildung des Volkes beizutragen. Wir reden über eine Säule unserer Demokratie, in der höhere Ansprüche an Redlichkeit und Transparenz gelten als beim Frühschoppenclub. Aber die Staatsanwalt nimmt den "Graubereich" achselzuckend zur Kenntnis und stimmt einer Verfahrenseinstellung ungerührt zu. Unfassbar.

Der FDP-Vorstand schäumt. Zu recht. Er wird nicht mal angehört, er bekommt keine Chance zur Aufklärung. Die Partei steht nun da wie ein Haufen Narren und Naivlinge.