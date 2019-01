Osnabrück . Bestehen in der sogenannten Abgasaffäre Ansprüche eines Käufers gegen den Kfz-Hersteller selbst dann, wenn der betroffene Gebrauchtwagen erst im Herbst 2017 erworben wurde? Mit dieser Frage beschäftigt sich gegenwärtig eine Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück. Eine gütliche Einigung wurde in der mündlichen Verhandlung nicht erzielt, ein Urteil wird Ende des Monats gefällt.

Die Klägerin hatte im Oktober 2017 bei einem unabhängigen Händler einen VW Passat erworben, dessen Dieselmotor mit einer elektronischen Abgasmanipulationsvorrichtung ausgestattet gewesen war. Nach ihrer Darstellung hatte sie zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis vom Vorhandensein einer solchen Vorrichtung und deren Funktionsweise. Somit sei es zu einem tatsächlichen Mehrverbrauch an Kraftstoff gekommen, gegen den die Seniorin jetzt Klage führt. Sie sei arglistig getäuscht worden und will erreichen, dass ihr der Kaufpreis erstattet wird. Im Gegenzug ist sie bereit, eine Entschädigung für die seither gefahrenen Kilometer zu leisten.

Der Fahrzeughersteller macht geltend, zum Zeitpunkt des Kaufs sei die gesamte Thematik um die Abgasreinigung bei bestimmten Baureihen der breiten Öffentlichkeit hinlänglich bekannt gewesen. Von einer Täuschung oder vorsätzlichen Schädigung der Klägerin könne deshalb keine Rede sein.



Auf den guten Namen des Herstellers verlassen

Dem widersprach die Seniorin jetzt im Gerichtssaal. „Ich bin alt und interessiere mich für solche technischen Dinge nicht, weder in der Zeitung noch im Fernsehen“. Sie habe sich beim Erwerb schlicht nur auf den guten Namen des Herstellers verlassen. Auch von einem Software-Update, das an besagtem Fahrzeug vor dem Kauf durchgeführt worden war, habe sie keine Kenntnis gehabt.

Verbrauch ausschlaggebend beim Kauf

Die Entscheidung für den Kauf eines Dieselfahrzeugs will die Frau ausschließlich aus finanziellen Gründen getroffen haben, der geringere Verbrauch gegenüber einem Benzinmotor sei ausschlaggebend gewesen. Die Frage der Vorsitzenden der Kammer, ob sie sich Gedanken über den Ausstoß von Stickoxiden gemacht habe, verneinte sie. „Ich habe nur ein gutes Auto haben wollen“.

Die Richterin wies darauf hin, ihrer Auffassung nach sei in der Sache der Vorwurf einer Täuschung nicht gegeben. Wie sehr das Verhalten des Herstellers auch kritisch zu betrachten sei, habe er sich trotzdem an die Öffentlichkeit gewandt und schon zwei Jahre vorher auf die Sachlage hingewiesen. Da die Klägerin und die Seite der Beklagten eine gütliche Einigung ausschlossen, wird die Kammer am 30. Januar ein Urteil verkünden.