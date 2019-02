Osnabrück. Seit rund vier Jahren ist die "Pille danach" rezeptfrei in allen Apotheken erhältlich. Die Beratung der Frauen und Mädchen übernehmen nun die Apotheker selbst. Aber funktioniert dieses System? Der Fall einer Osnabrückerin wirft diesbezüglich Fragen auf.

Panisch, unsicher und ängstlich – so fühlte sich die 19-jährige Emily Kuhlmann (Name von der Redaktion geändert) am 31. Dezember 2018. Während sich viele ihrer Altersgenossinnen wohl auf die anstehende Silvesterparty vorbereiteten, erlebte die junge Osnabrückerin an diesem Tag eine wahre Odyssee. Der Grund: Sie hatte am Abend zuvor vergessen, ihre Pille zu nehmen. Und niemand konnte ihr zuverlässig sagen, wie sie auf diese Verhütungspanne reagieren sollte.

Was ist zu tun, wenn die Pille vergessen wurde? Auf Informationsseiten im Internet wird dazu geraten, die vergessene Pille so schnell wie möglich nachzunehmen. "Wird die vergessene Pille innerhalb von 12 Stunden noch eingenommen, bleibt die Verhütung gewährleistet", heißt es etwa auf www.frauenärzte-im-netz.de, einer Seite, die vom Berufsverband der Frauenärzte betrieben wird. Entscheidend sei, zu welchem Zeitpunkt im Zyklus der Fehler passiert ist: "Bei einem Fehler in der ersten Einnahmewoche (Dragee 1-7), sollte in den nächsten 7 Tagen zusätzlich ein Kondom verwendet werden. Danach besteht wieder Empfängnisschutz. Bei (...) kurz vorher stattgefundenem Geschlechtsverkehr kann unter Umständen die Anwendung einer 'Pille danach' sinnvoll bzw. notwendig sein."



Quelle: Frauenärzte im Netz



Für Kuhlmann war die Situation deshalb besonders kompliziert, weil sie keinen normalen Zyklus hinter sich hatte. Zum Zeitpunkt der Panne hatte sie die Pille schon mehr als drei Wochen lang durch genommen. Wie wirkt sich dieser Umstand auf ihren Verhütungsstatus aus? Kuhlmann fand weder in der Packungsbeilage noch im Internet eine eindeutige Antwort. Ihre Frauenärztin war wegen der Feiertage nicht im Dienst, genauso wie die Osnabrücker Beratungsstelle von Pro Familia. Also ging Kuhlmann in eine Apotheke in ihrer Nähe.

Apotheker beraten bei Verhütungspannen

Seit März 2015 wird in allen Apotheken deutschlandweit die "Pille danach" verkauft – auch ohne Rezept. Vorher mussten sich Frauen und Mädchen das Notfall-Verhütungsmittel von einem Arzt verschreiben lassen. Auf Initiative der EU-Kommission hin sollte der Zugang zu dem Medikament erleichtert werden. Anstelle der Ärzte könnten auch die Apotheker die Beratung der Frauen übernehmen, so die Argumentation.





Darauf setzte auch Emily Kuhlmann. "Ich hatte gehofft, dass man mich beraten und beruhigen würde", erinnert sie sich. Das Gegenteil war nach ihrer Darstellung der Fall. "Der Rat der Apothekerin war: 'Nimm einfach die Pille danach.' Über andere Lösungen wusste sie nicht Bescheid." Auch habe die Apothekerin nicht gewusst, ob Kuhlmann nach der "Pille danach" ihre normale Pille weiter nehmen, oder stattdessen eine Pause einlegen sollte. Die Frau habe ihr nur das entsprechende Medikament gegeben, sich mit einem mitleidigen Blick verabschiedet und ihr viel Glück gewünscht. Kuhlmann sagt:

Danach habe ich mich kein Stück sicherer gefühlt. Ich dachte, ich bin jetzt schwanger und habe alles falsch gemacht. Emily Kuhlmann

In der benannten Apotheke erinnert man sich nach einem Blick in die Akten noch gut an die junge Frau. "Es war ein schwieriger Fall, der von einem Arzt hätte beurteilt werden sollen", erklärt die diensthabende Apothekerin auf Anfrage unserer Redaktion. "Es gibt einfach Situationen, die wir als Apotheker nicht mehr beurteilen können." Bei Emily Kuhlmann sei das der Fall gewesen. "Deshalb habe ich ihr das Medikament gegeben und ihr gesagt, sie soll zum Arzt gehen", so die Apothekerin. "Ich hatte den Standpunkt: Besser die 'Pille danach' einnehmen, als nichts zu tun."



"Pille danach" ist gut verträglich

Die heutige "Pille danach" ist nicht mehr mit ihren Vorgängern vergleichbar, die nicht ganz zu Unrecht als "Hormonbomben" bezeichnet wurden. Das bestätigt auch Dr. Doris Proffen, die Gynäkologin von Emily Kuhlmann. Die Präparate, die bis Anfang des Jahres 2000 als Notfallverhütungsmittel eingesetzt wurden, "entsprachen in der Hormonzusammensetzung der Anti-Baby-Pille. Jedoch wurden sie in wesentlich höherer Dosierung angewandt", erklärt sie. Heute würde die "Pille danach" in der Regel gut vertragen. Einige Anwenderinnen würden zwar mit Übelkeit, Kopfschmerzen, oder Blutungsstörungen reagieren. "Aber das sind erträgliche Begleiterscheinungen im Hinblick auf das Risiko des Eintretens einer unerwünschten Schwangerschaft", meint Proffen.

Die Wirkungsweise der "Pille danach" Die beiden Präparate, die derzeit auf dem Markt sind, sind laut Bundesgesundheitsministerium „ellaOne“ (Wirkstoff: Ulipristal) und „PiDaNa“ (Wirkstoff: Levonorgestrel). Sie haben unterschiedliche Wirkungsgrade: Mittel mit Ulipristal können bis zu 120 Stunden nach dem ungeschützten Sex eingenommen werden, Levonorgestrel-Präparate bis zu 72 Stunden. Die „Pille danach“ verschiebt oder verhindert den Eisprung so, dass keine Befruchtung stattfinden kann. Sollte die Eizelle sich bereits im Eileiter oder in der Gebärmutter befinden, verhindert sie nach Darstellung von Experten aber weder deren Befruchtung noch das Einnisten in die Gebärmutter. Sie sei als Verhütungsmittel einzustufen und nicht als Mittel für einen Schwangerschaftsabbruch, wie oft befürchtet. (dpa)

Sie findet es grundsätzlich gut, dass die "Pille danach" rezeptfrei zur Verfügung steht. Voraussetzung dafür sei aber "eine fachkompetente, neutrale und vertrauensvolle Beratung in der Apotheke, die auch die Intimsphäre der Patientin wahrt". Insbesondere sollte der Apotheker "erkennen, wo die Grenzen seiner fachlichen Qualifikation liegen, um im Zweifelsfall eine Konsultation beim Gynäkologen zu veranlassen". Anders als der Apotheker könnten sie und ihre Fachkollegen nach einer Untersuchung inklusive Ultraschall und Blutentnahme genauer einschätzen, ob die Gefahr des Eintritts einer ungewollten Schwangerschaft überhaupt besteht. Ohnehin sollten die Patientinnen, wenn sie die "Pille danach" denn einnehmen, anschließend unbedingt einen Frauenarzt aufsuchen, da das geringe Risiko einer Schwangerschaft trotz des Medikaments besteht.

Pro Familia: Informationen "eine Katastrophe"

Ein Gespräch mit einem Frauenarzt hätte auch Emily Kuhlmann am Silvestertag gebraucht. Doch wegen des Feiertags hätte sie dazu die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen müssen – das kam ihr angesichts ihres Problems allerdings übertrieben vor. Also rief sie die Telefonhotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes an. Kuhlmann bekam dort keine Gynäkologin ans Telefon, dafür aber eine höchst fragwürdige Antwort auf ihre Frage, was sie nach der Einnahme der 'Pille danach' tun sollte. "Die Ärztin hat gesagt, das Kind werde abgetrieben und müsse dann ausgeblutet werden", erinnert sich Kuhlmann. Über so eine Auskunft kann man sich bei der Pro Familia Beratungsstelle in Osnabrück nur wundern.

Das ist eine Katastrophe, dass Frauen in dieser Situation solche Informationen bekommen. Judith Diekhoff, Beraterin bei Pro Familia

Offenbar habe die Beraterin am Telefon die "Pille danach" mit dem Medikament Mifegyne verwechselt, das den Abbruch einer bestehenden Schwangerschaft auslöst. Die "Pille danach" dagegen verzögere oder verhindere den Eisprung und somit das Entstehen einer Schwangerschaft. "Wenn schon eine Schwangerschaft vorliegt, ist die Pille danach völlig wirkungslos", erklärt Diekhoff.



Auch von der Beratung in der Apotheke hätte Karin Schlüter, die Leiterin der Beratungsstelle, sich mehr erhofft. "Ich finde schon, dass ein Apotheker das wissen müsste", sagt sie mit Blick auf die Schilderungen von Emily Kuhlmann. Von anderen Frauen, die in Osnabrücker Apotheken ähnliche Probleme hatten, kann Schlüter allerdings nicht berichten. Häufiger höre sie, dass es den betroffenen Frauen unangenehm sei, die intimen Fragen der Apotheker zu beantworten. Sie ist dafür, dass die "Pille danach" möglichst unkompliziert zu haben ist – besonders wenn es sich um eine eindeutige Verhütungspanne handelt.



"Pille danach" wird häufiger verkauft



Tatsächlich werden, seitdem die "Pille danach" rezeptfrei in den Apotheken zu haben ist, deutlich mehr Packungen des Medikaments verkauft als zuvor. Das legen die Zahlen aus dem Statistischen Jahrbuch der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände nahe:

Die Apothekerkammer Niedersachsen sieht das als Zeichen dafür, dass "Frauen, die sich in einer Zwangslage befinden, vom niedrigschwelligen, unbürokratischen Zugang" zu dem Notfallverhütungsmittel profitieren. Die Apotheker "beraten fundiert zur Anwendung der 'Pille danach' und zu weiteren Fragen der Verhütung", heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings gebe es für die Apotheker keine Verpflichtung, an spezifischen Schulungen zur Abgabe des Notfallverhütungsmittels teilzunehmen, gibt die Kammer zu. Sie verweist auf eine Handlungsempfehlung und einen vorformulierten Beratungsfragebogen, die sie für ihre Mitglieder ausgearbeitet hat. Die Verwendung sei aber ebenfalls freiwillig.



Ärzteverband: "Pille danach" meist überflüssig

Der Berufsverband der Frauenärzte bewertet die Zahlen ganz anders. "Meist ist eine Pille danach überflüssig, weil die Eizelle nach dem Eisprung nur 24 Stunden lebt", erklärt Dr. Christian Albring, der Präsident des Verbandes, auf Anfrage unserer Redaktion. Nur eine Ultraschalluntersuchung könne zuverlässig die Frage beantworten, ob ein Eisprung überhaupt bevorsteht oder vor Kurzem stattgefunden hat, deshalb "meinen wir nach wie vor, dass eine frauenärztliche Qualifikation die beste Grundlage für eine angemessene Beratung ist", sagt Albring. Selbst wenn sich Apotheker an die Handlungsempfehlungen ihrer Kammer halten, bleibe die Beratung unvollständig. Besonders bei Frauen, die übergewichtig sind, einen unregelmäßigen Zyklus haben oder die letzte Pillenpause ausgelassen haben, gebe die Handreichung keine hinreichenden Informationen, so Albring.

Genau um so einen Fall handelte es sich offensichtlich bei Emily Kuhlmann. Was ihr letztendlich geholfen hat, war ein offenes Gespräch mit ihrer Mutter. Die rief eine befreundete Frauenärztin im Skiurlaub an und "sie konnte mich sofort beruhigen", berichtet Kuhlmann. Die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, sei durch die lange Einnahme der Pille nur sehr gering. Um das letzte Risiko auszuschließen, schluckte sie die "Pille danach" aber doch, und setzte noch am selben Abend die Einnahme ihrer normalen Pille fort.



Heute weiß Kuhlmann: "Ich hätte die Pille einfach absetzen und mir den ganzen Stress ersparen können." Eine Untersuchung bei ihrer Frauenärztin Doris Proffen ergab wenige Tage später, dass ihre Gebärmutterschleimhaut durch die lange Einnahme der Pille ohnehin nur so wenig ausgebildet war, dass eine befruchtete Eizelle sich kaum hätte einnisten können.

Pro Familia rät: "Pille danach" im Zweifel nehmen

Anne Diekhoff und Karin Schlüter von Pro Familia in Osnabrück würden Frauen im Zweifelsfall immer empfehlen, die "Pille danach" zu nehmen, als abzuwarten – zumal die Wirkung besser ist, je früher das Präparat eingenommen wurde. "Die 'Pille danach' zu nehmen ist keine Katastrophe", betont Diekhoff. Sie würde sich wünschen, dass sich diese Einstellung in der Gesellschaft, und insbesondere bei Ärzten und Apothekern durchsetzt – damit Frauen in Notsituationen schnell und unkompliziert Hilfe finden.