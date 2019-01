Der Wuppertaler Erwerbslosenverein Tacheles hatte hiezu eine Online-Befragung durchgeführt und 21.166 Menschen zu den Folgen und Wirkungen von Sanktionen befragt. 91 Prozent der Betroffenen gaben an, Sanktionen trügen nicht zur Überwindung von Hartz IV bei, wohingegen 46 Prozent der Jobcenter-Mitarbeiter dies bejahten. 93 Prozent der Betroffenen meinten, Sanktionen trügen nicht dazu bei, dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. 80 Prozent waren der Ansicht, durch Sanktionen in schlechtere Jobs – schlechtere Bezahlung, Qualifikation oder Perspektive – gedrängt würden. Zudem gaben 89 Prozent der Betroffen an, Sanktionen führten zu Resignation und Motivationsverlust.

Knapp 78 Prozent gaben an, Sanktionen treffe zumeist diejenigen, die wegen Krankheit, Sucht oder Behinderung nicht in der Lage seien, sich an die Regeln zu halten. Häufig führten Sanktionen zu Wohnungsverlust, Stromsperren oder Schulden. Durch den Wegfall der Krankenversicherung würden nötige Arztbesuche nicht wahrgenommen.