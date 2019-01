Feuerwehreinsatz bei Galeria Kaufhof wegen eines Friteusenbrandes. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Am Montagmorgen musste die Filiale von Galeria Kaufhof in der Osnabrücker Innenstadt geräumt werden. Eine Friteuse war in der obersten Etage in Brand geraten.