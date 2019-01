Wallenhorst. Ein Kammerkonzert hat die Zuschauer des Ruller Hauses begeistert. „Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es eine umwerfende Darbietung war“, fasste Thomas Leuschner das Neujahrskonzert „In der Nacht“ zusammen.

Annika Spanuth an der Violine, Kathrin Inbal-Bogensberger am Violoncello und Markus Lafleur am Klavier hinterlegten bereits ihren dritten Auftritt als Trio im beliebten Veranstaltungsort. Die Musiker aus dem Theater Osnabrück spielten als erstes das sogenannte „Geistertrio“ von Ludwig von Beethoven. Dieser Name des Klaviertrios D-Dur Opus 70 No. 1 ist dem zweiten düsteren Satz und dem Komponisten Carl Czerny zu verdanken. Das Mittelstück „Largo assai ed espressivo“ hatte den Schüler Beethovens an den Geist aus Shakespeares Hamlet erinnert. An eine verdüsterte Stimmung war aber nicht zu denken, vielleicht auch wegen der cleveren „Verpackung“ des gruseligen Teils zwischen das anfängliche Allegro und das abschließende Presto durch den Komponisten. Vor der Pause erklang das Adagio Es-Dur, D 897 von Franz Schubert, das posthum mit dem anmutigen Namen „Notturno“ ausgestattet wurde.

Herausforderndes Stück

Nach einer kleinen Unterbrechung, in der das Publikum gegen freiwilliges Spendekleingeld Wasser und Apfelschorle bekam, ging es mit der „verklärten Nacht“, dem Opus 4, von Arnold Schönberg weiter. Original hatte der gebürtige Österreicher das Stück für ein Streichsextett komponiert, erst später umwandelte es der Pianist Eduard Steuermann in ein Klaviertrio. Es sei „für die Spieler ein sehr herausforderndes Stück“, erläuterte Leuschner. Anregungen geschöpft für „Verklärte Nacht“ hatte Schönberg übrigens aus einem Gedicht mit dem gleichen Namen von Richard Dehmel.

Hauptstadtgeflüster

Gleich zweimal fiel das Wort Berlin im Zusammenhang mit dem Ruller Haus. Das erste Mal sofort zu Anfang, als Leuschner dem Publikum erklärte, dass Reservierungen lediglich einen Sitzplatz im Konzert garantierten, eben nicht eine konkrete Sitznummer in einer speziellen Sitzreihe. „Wie in der Berliner Philharmoniker: Man hört überall gleich viel“, sprach er tröstend und sorgte für Heiterkeit im Saal. „Ganz egal, auch wenn man hinten sitzt, ist es gut bei uns“. Dennoch erhielt der Geschäftsführende Gesellschafter von RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH Wolfgang Rabe den Ehrenplatz in der ersten Reihe. Wohl verdient, denn die Firma sponsort bereits zum neunten Mal ein Neujahrskonzert im Ruller Haus. Rabe ist selbst stets präsent und besucht dort auch andere klassische Konzerte mit seiner Frau. „Wir sind begeisterte Zuhörer von klassischer Musik“, sagte er und nannte beiläufig seine Lieblingsmusiker: „Udo Lindenberg, Joe Cocker“.

Das zweite Mal erwähnte eine enthusiasmierte Besucherin die Hauptstadt: „Meine Tochter wohnt in Berlin und sie sagt, wir können stolz darauf sein, was das Ruller Haus an Kultur bietet!“, sagte Elisabeth Schmies, die seit über 50 Jahren in Wallenhorst ansässig ist. „Es ist echt wow!“

Kultur und Begegnung

Die Gemeinde Wallenhorst unterstützt dort ebenfalls kulturelle Veranstaltungen. Sonst könnte das Ruller Haus die Kosten nicht stemmen oder die Ticketpreise würden das Vielfache betragen. Ohne das Sponsoring von RST Rabe hätte der Eintrittspreis für „In der Nacht“ bei 40 bis 50 Euro gelegen. Der tatsächliche Preis lag bei 18 Euro, Besucher mit der Kulturkarte bezahlten nur die Hälfte.

Nach dem Konzertende und viel Applaus für die Musiker mussten die begeisterten Zuhörer nicht direkt in die Kälte, denn es wurde noch einmal gemütlich – und zwar mit einem Sektempfang. Damit wurde der Veranstalter dem eigenen Slogan Kultur und Begegnung komplett gerecht.