Der Blutmond leuchtete am frühen Montagmorgen auch über Osnabrück. Foto: André Havergo

Osnabrück. Der Blutmond in Deutschland lockte auch in Osnabrück am bitterkalten Montagmorgen die Menschen aus den warmen Federn – und ließ sie am Planetarium über eingefrorene Foto-Linsen schimpfen. Bilder vom roten Mond gab es natürlich trotzdem.