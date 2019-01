Osnabrück. Manchmal steht Anke Sandmann* morgens auf und weiß nicht, dass sie am Abend ein Kind haben wird. Da klingelt mitten am Tag das Telefon, an der Leitung: das Jugendamt, und dann muss sie auch schon los; ein Kind in Obhut nehmen, das sie nicht kennt und über das sie nichts weiß. Außer der Tatsache, dass es Hilfe braucht und ein liebevolles Zuhause.

Seit letztem Sommer hat Anke Sandmann keine Nacht mehr durchgeschlafen. "Die Motte" halte sie ziemlich auf Trab. "Motte", so nennt sie liebevoll das zehn Monate alte Kind, das derzeit bei ihnen lebt. Anke Sandmann sitzt auf ihrem Sofa, auf ihrem Schoß quietscht Motte vor Vergnügen, wenn sie mit den Beinen wippt.

Anke Sandmann und ihr Mann Bernhard hätten kein Problem damit, ihren richtigen Namen zu nennen; schon mehrfach hat das Osnabrücker Ehepaar in der Zeitung gestanden. Doch oftmals ist es "nicht ganz einfach" mit den leiblichen Eltern der Kinder, weshalb sie inkognito bleiben müssen, so dass in diesem Artikel andere Namen genannt werden. Auch bei den Terminen mit Jugendamt und Eltern nennen sie nur ihren Vornamen.

Seit 1996 nimmt das Paar bei sich zu Hause Kinder in Bereitschaftspflege auf. Mehr als 20 Pflegekinder haben seither in dem Einfamilienhaus am Stadtrand Osnabrücks gewohnt. Hier, in dem Haus mit Hund und Garten und einer Schaukel, die mitten im Wohnzimmer von der Decke baumelt.



"Manchmal waren hier drei Kinder gleichzeitig", sagt Anke Sandmann. Sie und ihr Mann haben zwei leibliche Kinder und zwei Dauerpflegekinder, eines davon mit Behinderung, großgezogen. Als die Kinder größer waren, konzentrierte sich das Paar auf die Bereitschaftspflege. Heißt: Befindet sich ein Kind in einer akuten Notsituation, so dass es kurzfristig vom Jugendamt von den leiblichen Eltern getrennt werden muss, kommt es bei den Sandmanns oder einer anderen Bereitschaftspflegefamilie in Osnabrück unter. "Wir bekommen einen Anruf und müssen dann sofort los", sagt Anke Sandmann. Meistens erfolge die Übergabe in einem neutralen Raum des sozialen Dienstes, und selten weiß Anke Sandmann auf der Fahrt dorthin, was sie erwartet. Nur so viel: "Die haben alle ihr Päckchen zu tragen."

Oft bringen die Kinder kaum mehr mit als die Kleidung, die sie am Leibe tragen. Oft sind sie dreckig und sind die Windeln voll. "Ich ziehe den Kindern dann erst einmal etwas Sauberes an, baden wäre zu viel für sie in dieser Situation", sagt Anke Sandmann. Manchmal wisse sie nicht einmal, ob das Kind krank sei oder eine Behinderung habe. Sie erinnert sich an einen Säugling, dessen Eltern drogenabhängig waren. Als sie es bei sich aufnahm, war nicht klar, ob das Kind möglicherweise HIV-positiv war oder Hepatitis-C hatte. Sie erinnert sich auch an einen Anderthalbjährigen, der in seinen ersten Lebensmonaten kaum gewachsen sei. Denn: "Ohne Liebe wächst nichts", sagt Anke Sandmann.



"Wenn das Jugendamt ein Kind aus seiner Herkunftsfamilie herausnehmen muss, gibt es dafür immer gravierende Gründe", sagt Heribert Konermann vom Adoptions- und Pflegekinderdienst der Stadt Osnabrück.

In Osnabrück werden etwa 30 Kinder pro Jahr zu Pflegekindern; eine Zahl, die in den vergangenen Jahren relativ konstant blieb. Verändert hat sich hingegen die Zahl der Bereitschaftspflegefamilien: Derzeit gibt es in der Stadt acht, früher waren es einmal doppelt so viele. „Das ist ein Riesenproblem“, sagt Konermann. Auch für die dauerhafte Aufnahme von Pflegekindern würden regelmäßig Eltern gesucht. „Die Pflegekinderhilfe lebt vor allem von dem großen Engagement der Frauen“, sagt Konermann. Doch da sich die Gesellschaft gewandelt habe und meistens beide Partner berufstätig sind, seien immer weniger Familien bereit ein Pflegekind aufzunehmen.

Dringend gesucht werden Bereitschaftspflegefamilien für die zeitlich befristete Aufnahme eines Pflegekindes für einige Monate. „Bereitschaftspflegeeltern sind meistens 50+, haben also mit dem eigenen Kinderwunsch abgeschlossen, und sind häufig erziehungserfahren“, sagt Konermann.



Das trifft auch auf das Ehepaar Sandmann zu: Beide waren im sozialen Bereich tätig, Anke Sandmann leitete zeitweise eine Kindertagesstätte. "Ein pädagogisches Grundwissen ist schon von Vorteil, wir haben einfach einen Blick für vieles und die nötige Gelassenheit", sagt sie. Peinlich sei ihr schon lange nichts mehr. "Uns hört man grundsätzlich", sagt sie und lacht.

Die Kinder, die die Osnabrücker Familie in den vergangenen 20 Jahren bei sich aufgenommen hat, waren häufig traumatisiert oder verhaltensauffällig, viele von ihnen distanzlos. Im Drogeriemarkt die Regale ausräumen, am Gartenzaun jeden Spaziergänger ansprechen, dazu ein gewisser Lärmpegel – "da werde ich inzwischen nicht einmal mehr rot", sagt Anke Sandmann und zuckt mit den Schultern. Umso schöner sei es mitanzusehen, wie sich die Kinder mit der Zeit öffnen, Vertrauen fassen und ruhiger werden.

Wer sich bereit erklärt, kurzfristig Pflegekinder aufzunehmen, muss einen großen Verlust an Spontaneität und freier Zeit in Kauf nehmen. "Über ein Theaterabo müssen wir gar nicht erst nachdenken", sagt Anke Sandmann. "Ich werde hier ja gebraucht und kann nicht weg." Das Telefon könne jederzeit klingeln; außerdem lässt man Kinder, die bereits so viel durchgemacht haben, nicht einfach abends bei einem Babysitter zu Hause. Auch die Tage sind gut durchgetaktet: Treffen mit den leiblichen Eltern, Termine bei Ämtern und Ärzten, bei der Frühförderung oder bei einem Therapeuten. Im SPZ, also dem sozialpädiatrischen Zentrum, in dem Kinder mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen behandelt werden, kenne man die Familie Sandmann schon.



Natürlich könne das Paar jederzeit sagen, dass es ihm zu viel wird und dass es eine Zeit lang keine Kinder bei sich aufnehmen möchte, doch: Das wollen die Sandmanns gar nicht. "Mir macht das Spaß, es reibt mich nicht auf", sagt die Osnabrückerin und wirft einen prüfenden Blick auf "Mottes" Popo. Windel voll. Ab ins Badezimmer.

Pflegefamilien und Pflegegeld Das Pflegegeld ist gestaffelt nach Alter und Betreuungsbedarf eines Kindes. So erhält eine Pflegefamilie für ein Vollzeitpflegekind im Alter von null bis sechs Jahren ein monatliches Pflegegeld in Höhe von 805 Euro. Dieses setzt sich zusammen aus einer Sachleistung (Kosten für Verpflegung, Kleidung, anteilige Miete und alle weiteren Bedarfe) von 560 Euro und einem Betreuungsaufwand von 245 Euro. Für ältere Kinder werden höhere Sachleistungen gezahlt. Außerdem erhalten Pflegeeltern für die Betreuung eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen (Verhaltensauffälligkeiten, Störungen, Behinderungen) einen höheren Betreuungssatz.



Misshandlung und Vernachlässigung, drogensüchtige Eltern, Väter und Mütter mit psychischen Erkrankungen oder in sozialen Nöten – was auch immer diese Kinder in ihren ersten Lebensmonaten erlebt haben, es sind Themen, die sie für ihr Leben lang prägen.



Leben als Pflegekind

"Die vielen Beziehungsabbrüche, die ich gerade in meinen ersten Lebensmonaten erlebt habe, spüre ich bis heute noch", sagt Ben*. Der Osnabrücker ist bei einer Pflegefamilie groß geworden. In wenigen Wochen wird er 20 Jahre alt. Derzeit besucht er die Franz-von-Assisi-Schule in Osnabrück und will demnächst ein Studium aufnehmen. Freundschaften seien für ihn kein Problem, doch bei Beziehungen habe er teilweise Ängste: Was, wenn es wieder in die Brüche geht, wenn es wieder weh tut? Den Begriff "Pflegeeltern" benutzt er im Gespräch nicht – für ihn sind das seine Eltern, auch wenn es da noch die leibliche Mutter gibt, zu der er regelmäßig Kontakt hatte. Sie war noch minderjährig, als sie schwanger wurde, der Verantwortung für ein Kind habe sie sich nicht gewachsen gefühlt. Also kam Ben zunächst in eine Bereitschaftspflegefamilie und dann, im Alter von neun Monaten, zu seinen Dauerpflegeeltern.

Überlastete Gerichte

Eigentlich sollen die Kinder nur eine kurz Zeit in der Bereitschaftspflege bleiben, um keine zu tiefe Bindung zu den Pflegeeltern einzugehen, doch das klappt nur in wenigen Fällen. "Die meisten Kinder bleiben mindestens ein Jahr bei uns", sagt Anke Sandmann. "Eines blieb sogar dreieinhalb Jahre." Der Grund: Die Gerichte kommen mit der Arbeit kaum hinterher. Bis Familiengerichte Entscheidungen zum Beispiel zum Sorgerechtsentzug gefällt haben, bis Gutachten zur Erziehungsfähigkeit gestellt werden, bis geklärt ist, welchen erzieherischen Bedarf ein Kind hat, gehen oft Monate, manchmal sogar Jahre ins Land.



Am Ende fällt der Abschied schwer – den Kindern und den Bereitschaftspflegeeltern.

Stefan Keller* erinnert sich noch daran, wie ungeduldig er war, als er seine heute 16 Jahre alte Pflegetochter kennen lernte. Sie war damals etwa anderthalb Jahre alt und lebte schon über ein Jahr bei Pflegeeltern in Georgsmarienhütte. Gerade für die Familienmutter war es nicht leicht, loszulassen. "Eigentlich soll die Anbahnung nur drei bis vier Wochen dauern. Wir sahen unsere Tochter Ende Januar das erste Mal, doch erst Anfang April zog sie bei uns ein", sagt Stefan Keller.

Was genau das Mädchen zu dem Zeitpunkt schon alles hinter sich hatte, konnte er nur erahnen. "Wir wussten eigentlich nur: Da gab es Gewalt." Vermutlich wurde das Mädchen mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen, vermutlich wurde sie tagelang allein gelassen. Und nun hatte das Kind gerade erst eine Bindung zu den Bereitschaftspflegeeltern geknüpft und sollte sich schon wieder auf neue Bezugspersonen einstellen?

"Ich leide ganz schrecklich bei jeder Abgabe" Anke Sandmann, Bereitschaftspflegemutter

"Ohne die Zwischenstation Bereitschaftspflege zur Klärung der weiteren Perspektive des Kindes geht es nicht", sagt Heribert Konermann vom Adoptions- und Pflegekinderdienst. Zunächst müssten mögliche Familiengerichtsverfahren abgeschlossen und die individuellen Bedürfnisse der Kinder geklärt werden, um dann eine passende Dauerpflegefamilie auszuwählen. "So haben wir nur etwa drei Prozent Abbrüche." Abbruch heißt: Es hat nicht geklappt zwischen Pflegekind und Pflegeeltern. Dann muss das Kind in eine andere Pflegefamilie oder in eine Einrichtung wie das Don-Bosco-Heim in Osnabrück vermittelt werden.



"Ich leide ganz schrecklich bei jeder Abgabe", sagt Anke Sandmann. "Ich weine dann auch, und das dürfen die Kinder ruhig sehen. Viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie lieb man fremde Kinder haben kann."

Die "Motte" kommt zurück ins Wohnzimmer. Mit frischer Windel und gut gelaunt zieht sie sich am Tisch hoch. "Die läuft bald los", ist sich Anke Sandmann sicher. Und: Sie werde bestimmt schnell eine Pflegefamilie finden. Hübsche und gesunde Kinder hätten es leichter, Kinder mit Handicap seien hingegen schwerer unterzubringen. Und so blieb ein Junge mit Behinderung auch über drei Jahre bei den Sandmanns.



Mit vielen Kindern, die eine Zeit ihres Lebens in dem Haus mit Schaukel im Wohnzimmer verbracht haben, steht Anke Sandmann immer noch in Kontakt. Sie freuen sich über Anrufe, Fotos und Besuche.



Auch für Ben ist das Thema Pflegeeltern abgeschlossen: Er ist kein Pflegekind mehr – vor gut zwei Jahren wurde er nämlich von den Menschen adoptiert, die sich seit Jahren um ihn kümmerten. "Für mich war das noch mal ein bestärkender und emotionaler Moment und wichtig für meine Identitätsbildung", sagt er. Zwar habe er nie unter seinem Pflegekind-Dasein gelitten, selbst in der Pubertät sei "Pflegekind" kein Schimpfwort gewesen. Doch die Adoption habe neben dem emotionalen noch einen juristischen Aspekt: Ben besitzt jetzt die gleichen Rechte wie bei einem leiblichen Eltern-Kind-Verhältnis, wird also eines Tages auch einmal seine einstigen Pflegeeltern beerben. Ben sagt: "Meine Pflegeeltern sind das Beste, was mir passieren konnte".





Selbst Pflegeeltern werden:

Die Stadt sucht eigentlich permanent neue Pflegeeltern. Wer Interesse hat, kann sich an den Adoptions- und Pflegekinderdienst der Stadt Osnabrück, Telefon 0541 323-2429 oder-2557, wenden. Weitere Infos gibt es auch im Internet.

*Die Namen wurden auf Wunsch der Betroffenen und aus Rücksicht auf die leiblichen Eltern verändert.