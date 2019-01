Osnabrück. Über die Stadtteilgrenze hinaus ging es jetzt für den Bürgerverein Eversburg. Zum traditionellen Neujahrsgang steuerten weit über 100 Interessierte die Firma Bohnenkamp im benachbarten Atter an.

In der Kantine stellte Marketingleiter Henrik Schmudde den Betrieb vor. Dieser hat sich seit den Anfängen in den 1950er Jahren – damals startete man mit Ersatzteilen aus Militärgerät für den Landmaschinenhandel – zum Marktführer für Reifen in Europa entwickelt.

Alles vorrätig

Als Großhändler beliefert Bohnenkamp nur den Handel, also keine Privatleute. Die Ware wird weltweit eingekauft, wobei die meisten Importe aus Indien, China und Israel stammen. Die Reifen und Räder kommen über den Seeweg und werden in Osnabrück und anderen Standorten zwischengelagert. Alles vorrätig zu haben und auf Anfrage sofort liefern zu können, ist Teil der Firmenpolitik des Unternehmens. „Der Lagerbestand hat eine Größenordnung von 50 Millionen Euro“, machte Schmudde deutlich.

Expansionskurs

Vor 14 Jahren gründete Bohnenkamp eine Tochtergesellschaft in Tschechien, bis in die jüngste Vergangenheit folgten weitere Dependancen in Europa und der Kauf von Firmen. 2017 machte der Großhändler, der weiterhin seinen Stammsitz in Osnabrück hat, 336 Millionen Euro Umsatz, so Schmudde. Erwirtschaftet wurde der von 550 Mitarbeiter der Gruppe, 250 davon arbeiten am hiesigen Standort.

Stiftung erhält Hälfte vom Firmenerlös

Inhaber des Firmengeflechts ist die 2008 gegründete Friedel-und-Gisela-Bohnenkamp-Stiftung. Werden Erlöse ausgeschüttet, bekommt die Stiftung die Hälfte davon. Der Stiftungszweck besteht darin, innovative, fachlich abgesicherte und auf Nachhaltigkeit angelegte Bildungsprojekte zu fördern, die die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen verbessern.

Reifenstapel höher als der Mount Everest

Den ersten Informationen über die Firma schloss sich eine Führung durch die 80.000 Quadratmeter große Lagerfläche an. Alleine am Standort Osnabrück lagern 1,2 Millionen Reifen. „Übereinander gestapelt ergibt das die siebenfache Höhe des Mount Evererst“, sagte Schmudde.