Osnabrück NOZ-Leserin Annette Ahnepohl aus Bad Iburg fragt sich, ob ihr Geburtsname Strunk tatsächlich etwas mit dem Gemüsestrunk zu tun hat.

Mit rund 6700 Namensträgern ist Strunk ein häufiger Familienname, der vor allem in Westdeutschland zu finden ist, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Die beiden stärksten Nester von Strunk zeichnen sich für die Landkreise Lippe und Altenkirchen/Westerwald ab. Die mit 1200 Personen deutlich seltenere Schreibvariante Strunck konzentriert sich mehr im Norden und ist auch in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen verbreitet. Mit Vokal -o- gibt es noch die selteneren Namensformen Stronk und Stronck, die auch in den Niederlanden anzutreffen sind.

Seit Anfang des 13. Jahrhunderts bezeugt

Einige ältere Belege: 1209 „Henricus Strunc“ (Köln), um 1300 „Chunr. Stronk“ (Bamberg), 1353 „Henninghus dictus Strunk“ (Müllingen bei Hannover), 1355 „Abe Struonc“ (Halle), 1371 „Bertold Strunkes“, 1372 „Henningh Strunk“ (Braunschweig), 1397 „Joh. Strunk“ (Marburg), 1414 „Strunk“ (Barth/Vorpommern), 1418 „Gert Struenk“ = 1423 „Gerd Strunck“ (Soest), 1458 „Johan Strunck“ (Holdorf), 1498 „Johan“ und „Steffen Strunck“ (Herzfeld bei Beckum), 1535 „Arndt Strunck“ (Dortmund), 1563 „Agnes Strunck“ (Basel), 1565 „Johan Strunck“ (Ebbinghausen bei Soest). Die historischen Belege kommen sowohl aus dem hochdeutschen wie aus dem niederdeutschen Gebiet. Die Grundlage des Familiennamens muss also im gesamten deutschen Sprachgebiet existiert haben. Dies trifft auf das Wort „Strunk“ zu, das im Mittelhoch- und Mittelniederdeutschen in der Form „strunk“ bezeugt ist, im Niederdeutschen noch mit der Nebenform „stronk“.

Wort bezeichnet dicke Pflanzenstängel

Die Grundbedeutung des Wortes ist über die Jahrhunderte gleich geblieben. Strunk bezeichnet vor allem den verdickten Stängel der Kohlpflanze. Daneben benannte das Wort auch dicke Stängel anderer Pflanzen, auch nach dem Roden stehengebliebene Baumstümpfe konnten als Strunk bezeichnet werden.

In übertragener Bedeutung auf den Menschen bezogen war Strunk ein Spottname für Personen von kurzem, gedrungenem Körperbau. Die große Zahl der Träger des Namens Strunk/Strunck zeigt, dass dieser Beiname in vielen voneinander unabhängigen Fällen vergeben wurde.

Kennzeichnend für Flur und Wohnstätte

Seit dem 14. Jahrhundert sind Flurnamen wie „Struncken“, „an den Strunck“, „im Strunck“ belegt, die sich auf gerodete Flächen bezogen, auf denen noch die Strünke = Baumstümpfe standen. Im Einzelfall konnte auch jemand, der an einer solchen Stelle wohnte, einen auf den Wohnsitz „im/am Strunk“ abzielenden Wohnstättennamen erhalten.