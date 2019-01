Ruhig gestellt werden musste der 24-jährige Randalierer von der Polizei. Symbolfoto: Daniel Reinhardt

Osnabrück. Völlig ausgerastet ist ein 24-jähriger Diskothekenbesucher in Osnabrück in der Nacht zum Samstag. Nach seinem Rauswurf aus der Disco griff er Polizisten tätlich an und bespuckte sie.