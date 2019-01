Osnabrück. Ein Querschnitt durch die Vielfalt der lokalen Szene: Eine ganze Handvoll unterschiedlicher Osnabrücker Formationen gestalteten am Samstagabend die achte „Fete de l´unpluggedique“ im Haus der Jugend.

Mit Sofas, Kaminfeuer und Teelichtern auf den Tischen sollte eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden im kalten Saal des Hauses der Jugend. Dass die Flammen nicht echt waren, sondern lediglich auf eine Seitenwand projiziert wurden, tat dem keinerlei Abbruch. Denn die jeweils gut halbstündigen Darbietungen der ausgewählten Bands gerieten knisternd bis erwärmend genug.

Entfacht wurde das Feuer durch Sänger und Songschreiber Marius Klaas. Als Born In Afar trug er mit der Gitarre bewaffnet gesellschaftskritische Lieder vor („Des einen Gier, des anderen Leid“), aus denen die Sehnsucht sprach, aus dieser Welt im Einklang mit der Natur einen besseren Ort zu machen. Nicht nur das ihn begleitende Trommelwerk war dabei Afrika-affin. „We Are All Africans“, plädierte der Musiker mit eindringlicher Stimme evolutionsgeschichtlich für mehr Brüder- und Schwesterlichkeit und weniger Hass auf unseresgleichen.

Von Afrika nach Amerika

Auf einen anderen Kontinent entführte das Helleraner Quintett Green Valleys, dessen locker-flockiger, stets im mittleren Tempo gehaltener Akustik-Poprock hörbar Americana-inspiriert geschmeidiges Öl ins Feuer goss. Gut ins Ambiente passten countryeske Songs wie „So Much Left To Find“ oder nachdenkliche wie jener über Menschen, „die einfach aus dem Leben verschwinden“, den die Band kurzerhand dem Osnabrücker „Reh“ widmete. „Stairway To Heaven“-Akkorde sorgten für Lagerfeuerstimmung und die Schlüsselzeile „I Gotta Gain Control Again“ eines ganz neuen Songs wurde musikalisch adäquat umgesetzt.

Wahrhaftige Klassiker aus dem Great American Songbook interpretierte Maestro Don Kurdelius, dessen Mindless Orchestra krankheitsbedingt auf ein Rumpfduo zusammengeschrumpft war. Mit markant kräftigem Soul-Timbre kredenzte er maximal entspannt und im Stil eines so melancholisch wie augenzwinkernd unterhaltsamen Jazzbar-Pianisten etwa Joe Cockers „Unchain My Heart“, Ray Charles´ “Georgia On My Mind“, Otis Reddings “Dock Of The Bay“ oder Bobby Hebbs´ „Sunny“. Mit sichtlich viel Spaß und Spielfreude klirrte dazu virtuos die Gitarre und das Schlagzeug vermochte gar ein Meeresrauschen zu simulieren.

Deutschpop mit Chorbegleitung

Nach diesem coolen Cover-Set, das mit der vielschichtigen Eigenkomposition „Let Me Sway“ fein endete, wurde es noch einmal herzerwärmend. Dafür sorgte der gemeinsame Auftritt des jungen Chores Chorrekt mit den Jungs von Joga Club. Bühnen- und raumfüllend wurde unter Klavierbegleitung unsere „Natur“ besungen, „Der Plan“ ging als mitreißend galoppierendes Deutschpop-Juwel wunderbar auf und Querflötistin Stephanie Rethmann verlieh dem neuen, nicht minder eingängigen Song „Wir vertreiben den Nebel nicht“ ihre sirenenhafte Stimme. Ihr Bruder und Leadsänger Philipp Rethmann verstand sich bei „Souffleur“ auch im Sprechgesang und lud am Ende zu einer herzzerreißenden „Nachtwanderung“ ein, bei der auch der Chor wieder mitging.

Allein, warum auch die mittlerweile achte Auflage dieser heimeligen Veranstaltung des Osnabrücker Musikbüros „Fete de l`unpluggedique“ hieß, blieb ein Rätsel. Denn E-Gitarren gab es reichlich und „ausgestöpselt“ unverstärkt blieb kaum etwas an diesem starken Wohnzimmer-Konzertabend voller lodernder Highlights.