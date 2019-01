Osnabrück . Viel närrisches Volk besetzte am Samstag das traditionsreiche Kaffeehaus Osterhaus, wo die 1. Haster Karnevalsgesellschaft (HKG) ihre Prunksitzung veranstaltete. Stadt- und Vereinsprinz, Karnevalsstars, die "Nette Girls" und gut 300 Teilnehmer feierten ausgelassen die Fünfte Jahreszeit.

Wieder einmal war der Saal Osterhaus für einen Abend der Nabel der Osnabrücker Karnevalswelt. Geschätzt 330 Karnevalisten hatten Platz genommen, um sich von einer dreistündigen Show mitreißen zu lassen, die der Elferrat unter der Leitung von Präsident Rainer Welp zusammengestellt hatte. Kostümierte Narren suchte man allerdings vergeblich. Zur Prunksitzung trugen die Damen eher das kleine, schicke Schwarze, die Herren Anzüge in gedeckten Farben.

Umso bunter ging es auf der Bühne zu. Allein die "Nette Girls" brachten gleich drei verschiedene Formationen auf die Bühne und landeten mit jedem ihrer Auftritte einen Treffer beim begeisterten Publikum. "Ohne euch wäre der Karneval in Haste ärmer", kommentierte Welp die Tanzeinlagen.





Stadtprinz fürchtet Versetzung

HKG-Prinz Martin I. begrüßte das Publikum mit dem diesjährigen Karnevalsmotto "Ob Nette, Hase oder Rhein, der Haster Karneval muss sein". Stadtprinz Michael II. war mit seinem Gefolge zur Stippvisite erschienen und begrüßte das versammelte Volk, darunter Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Nach einigen politischen Pfeilen, die die beiden in den vergangenen Tagen aufeinander abgeschossen hatten, gelobte der Prinz, sich zurückzuhalten. "Bevor ich noch ins Grünflächenamt versetzt werde", erklärte der Stadtwerke-Beschäftigte dies.





Griesert glänzt mit Haarpracht

"Änne aus Dröpplingsen" alias Monika Badtke hatte sich keinen Maulkorb verordnet und brachte den Saal gehörig in Stimmung. "Ist das euer OB", fragte sie, mit dem Finger auf Griesert zeigend, "der aussieht wie ein Pastor?". Im nächsten Satz hielt sie aber gleich ein Kompliment bereit und attestierte dem Stadtoberhaupt einen guten Haarwuchs. "Bei uns erkennt man die Männer an ihrem Kahlen Asten", kalauerte die Sauerländerin.

Büttenrede mit Lokalkolorit

Jörg Herzog als "Haster Narr" nahm ohne Blatt vor den Mund die Kommunalpolitik aufs Korn und wurde dafür frenetisch gefeiert. Seine Beobachtung zum Thema Neumarkt, wo mal Autofahrer, dann Busse ausgesperrt werden sollen, gipfelte in dem Vorschlag, jegliches Leben davon zu verbannen.

So ein Platz kann nur betören, wenn da keine Leute stören.





Von Funklöchern und Luxusklos

Es ging Schlag auf Schlag. Luigi, eigentlich Stephan Rodefeld aus Melle, der noch vor wenigen Tagen als Ewald mit seinem Aalhorn die Blauen Funken bei Busch in Atter glänzend unterhalten hatte, quasselte nonstop zu Problemen wie Funklöchern, Luxustoiletten und Sachsen. Nach ihm war Dirk Efgen an der Reihe, der Gassenhauer des Karnevals anstimmte und den Saal damit in Schwung hielt.

Als der Sänger von der Bühne trat, war aber lange noch nicht Schluss. DJ Jörg Herzog übernahm das Kommando und lud zum Tanz ein, der die Karnevalisten noch lange in Bewegung hielt.