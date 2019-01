Osnabrück. Die Sonne knallt, keine Wolke am Himmel. Doch der leichte Ostwind sorgt am frühen Sonntagmorgen immer noch für 6,5 Grad minus in der Stadt Osnabrück. Es ist Winter.

Eine Änderung des winterlichen Hochdruckwetters ist laut Meteorologen nicht in Sicht. Allerdings ist in nächster Zeit auch kein Schnee oder anderer Niederschlag zu erwarten, sodass die Böden keine schützende Decke erhalten. So sorgt lediglich an einigen Stellen Raureif, der sich auf Fahrbahnen abgesetzt hat, für gefährliche Glätte.

An diesem Sonntag empfiehlt es sich ohnehin, den Wagen in der Garage stehen zu lassen und gut eingepackt einen Spaziergang anzutreten. Die Sicht ist herrlich, die Luft klar. Und bei der Rückkehr in die eigenen vier Wände wird es sicherlich auch dem Letzten so richtig warm ums Herz.