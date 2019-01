Osnabrück. Die SPD mutlos? Davon war beim Neujahrsempfang der Osnabrücker SPD am Freitagabend nichts zu spüren. Wohl aber von der Entschlossenheit, sich rechtem Populismus entgegen zu stellen.

Der politische Gegner ist klar ausgemacht: die AfD. Alle Redner des Empfangs am Freitagabend im Arcona Living warnten mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai und die Landtags- und Kommunalwahlen in diesem Jahr vor einem Rechtsruck. "Der Populismus ist eine Gefahr für die Demokratie", sagte Boris Pistorius.



Der Innenminister gab eine "Liebeserklärung" für das Grundgesetz ab und lobte die "großartige Leistung" der elf Männer und vier Frauen, die nach dem Krieg ein großes Werk vollbracht hätten. "Und nun kommen Leute, die glauben, das Grundgesetz gilt nur für Bio-Deutsche", sagte der Innenminister. "Wir müssen verdammt aufpassen", mahnte Pistorius. Aufpassen, dass die von der AfD ausgehende "Verrohung der Sprache" nicht zu einer Spaltung und Verrohung der Gesellschaft führe. An die Parteigenossen appellierte er: "Aufrecht gehen", "sich bekennen". Die SPD sei immer noch "die Partei der Hoffnung."

Mehr Frauen in die Politik

"Tosender Applaus" stehe an dieser Stelle in seinem Manuskript, sagte Pistorius. Der brandete dann tatsächlich auf, als der Europaabgeordnete Tiemo Wölken der SPD-Unterbezirksvorsitzenden Antje Schulte-Schoh für ihre vierjährige Arbeit an der Spitze der Stadt-SPD dankte. Schulte-Schoh hatte zur Eröffnung an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren erinnert und damit den Appell verbunden, den weiblichen Anteil in der Politik zu stärken. 288 Frauen gehörten dem SPD-Stadtverband an. Schulte-Schoh: "Im März sind Vorstandswahlen. Es wäre es gut, wenn der neue Vorstand paritätisch mit Freuen und Männern besetzt würde."

Tiemo Wölken führte die Genossen durch ein Europa, wie er es sich vorstellt: "solidarisch, sozial und digital". Dafür lohne es sich zu kämpfen. "Wir dürfen Europa nicht denen überlassen, die Europa abschaffen wollen." Es sei "höchste Zeit, gegen Rechts aufzustehen".

Angst vor den Biedermännern

Der Landtagsabgeordnete Frank Henning bekannte, dass ihm weniger die "Höckes und Poggenburgs" in der AfD Angst machten als die "Biedermänner und Brandstifter", die zum Beispiel für die AfD im Landtag in Hannover säßen und sich unter einer gutbürgerlichen Tarnung versteckten. Im Innern seien sie Feinde der freiheitlichen Demokratie.

Auf kommunaler Ebene werde die SPD weiter für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft kämpfen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat und warb dafür, beim wahrscheinlichen Bürgerentscheid am 26. Mai für die Gründung einer Gesellschaft zu stimmen. Die SPD werde in der nächsten Haushaltsrunde Ende 2019 erneut einen Vorstoß machen, die Krippen in Osnabrück beitragsfrei zu stellen, sagte Henning.