Osnabrück. Mit vielen Stücken vom aktuellen Album „Flash“ im Gepäck gastierten die Hanseatenrapper Fünf Sterne Deluxe im Hyde Park. In Ekstase geriet das Publikum allerdings erst bei den alten Hits.

Ziemlich retro: 18 Jahre ist es her, dass die HipHopper von Fünf Sterne Deluxe wegweisende Stücke wie „türlich türlich, sicher Dicker“ oder „Die Leude“ veröffentlichten und damit recht erfolgreich waren. Dann kam eine relative Funkstille, bis sie 2017 das neue Album „Flash“ veröffentlichten. Viele Songs daraus stellten Tobi und das Bo, die nach wie vor das Kernteam der Raptruppe ausmachen, im Hyde Park live vor. Obwohl sie von dem relativ jungen Kollegen Luis Baltes Unterstützung bekamen, geriet das Konzert zu einer Art Ü-40-HipHop-Party, die erst in der zweiten Hälfte richtig in Fahrt kam.





Nachdem MC Rene mit seinen Grüßen aus den neunziger Jahren die 400 Fans eingestimmt hatte, enterten die drei Rapper die Bühne, die wie das Display eines Smartphones gestaltet war. „Moin, Bumm Tschak“ tönte es in Anlehnung an einen Kraftwerk-Song aus den Boxen. Damit signalisierten die Sterne: Es gibt neues Material auf die Ohren - das allerdings geradezu smooth, ohne Pepp und Energie performt wurde. Ob in weißen Overalls oder im schicken Anzugzwirn, Stücke wie „Monulani“ oder „Flieg wie ein Engel“ sorgten beim Publikum nicht für Ekstase. Da ließ eher das Duell zwischen DJ Coolman und Rapper Luis aufhorchen, die sich mit Scratching und Beatboxing gegenseitig phänomenal hochschaukelten.

Richtig Leben in die Bude kam erst mit „alten Hits“ der Fünf Sterne Deluxe. „Dein Herz schlägt schneller“ sorgte tatsächlich für erhöhten Blutdruck sowie Tanzaktivitäten vor der Bühne. Und „Ja, ja, deine Mudder“ erinnerte daran, dass deutscher HipHop um die Jahrtausendwende witzig und trotzdem gut sein konnte.