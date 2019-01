Osnabrück. Für Anette Meyer zu Strohen, Diplom-Agraringenieurin und Landtagsabgeordnete, war es eine ganz besondere Ehre. Von der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiße Garde wurde sie am Freitagabend zur Ehrensenatorin getauft.

Die Karnevalszeit ist die Zeit der scharfzüngigen Bemerkungen. Am Freitagabend wurde dies sowohl im Rathaus als auch in der Osnabrückhalle deutlich. Anlässlich der Ehrensenatorentaufe der Landtagsabgeordneten Anette Meyer zu Strohen hielten sich die Beteiligten nicht mit humorvoller Kritik an den Politikern von Stadt, Land und Bund zurück.

Angefangen hatte die abendliche Feierstunde mit einem Empfang im Rathaus durch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Er eröffnete den Abend mit der Erklärung, „die Karnevalslust der Osnabrücker lässt keine Kälte aufkommen.“ Ein neidischer Blick nach Bayern oder Österreich sei aufgrund der von den Karnevalsgesellschaften ausgeströmten „Lawine der guten Laune“ gar nicht nötig.

Voller Zuversicht teilte er mit, er sehe Anette Meyer zu Strohen gut gewappnet für die Aufnahme in die Karnevalsgemeinde. Durch ihre Arbeit im Landtag sei sie chaotische Zustände gewohnt. Die geplante Besetzung des Rathauses durch die Grün-Weiße Garde am Ossensamstag wies Griesert als sinnlos ab: „Das Stadthaus ist doch eh schon voller Narren.“ Garde-Präsident René Herring hielt lautstark dagegen.

Nach einer gemeinsamen Busfahrt vom Rathaus zur Osnabrückhalle wurde dort die Taufe vollzogen. Mit einer Verdunkelungsbrille auf den Augen und einem Lätzchen in den Vereinsfarben um den Hals, musste Anette Meyer zu Strohen die traditionellen Prüfungen bestehen. Zunächst reichte ihr Taufpate, der ehemalige Handwerkskammerpräsident Peter Voss, der Landtagsabgeordneten eine Wurst mit Senf und danach ein Glas Bier. Anschließend führte er sie durch den Kegellauf. Nachdem Meyer zu Strohen alle Kegel umgestoßen hatte, wurde sie mit der Übergabe der Medaille als Ehrensenatorin bestätigt.

In ihrer Antrittsrede, die sie komplett in Reimform formuliert hatte, teilte die Abgeordnete der CDU verbal gegen Vertreter der Landes- und Bundespolitik aus. Bevor sie ihre männlichen Kollegen Seehofer, Pistorius, Scholz, Stegner und Habeck durch den Kakao zog, kam sie auch auf sich zu sprechen: „Ich brauche nicht ins Dschungelcamp zu gehen, Witzfiguren gibt’s auch in der Politik zu sehen.“