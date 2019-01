Stadtwerke-Aufsichtsrat will über Familientarife sprechen MEC öffnen

Vor allem im Nettebad müssen Familien tief in die Tasche greifen. Die Tageskarte kostet 32,30 Euro. Archivfoto: Michael Gründel

Osnabrück. In seiner nächsten Sitzung will sich der Aufsichtsrat der Stadtwerke mit den Familientarifen für die Bäder befassen. Das kündigt Aufsichtsratsmitglied und CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde an.