Osnabrück. Wenige Tage nach der Geburt soll er seinen Sohn erschlagen haben: Das Landgericht Osnabrück hat am Freitagvormittag den Vater des kleinen Liam zu einer Haftstrafe verurteilt.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags zu zwölf Jahren Gefängnis. Das Schwurgericht sieht es als erwiesen an, dass der 25-Jährige seinen Sohn im Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Hellern schwer misshandelte. Eine Woche später starb der Junge.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage – die Kindsmutter trat als Nebenklägerin auf – hatten zwölf Jahre Gefängnis gefordert. Auch der Verteidiger plädierte auf Totschlag und beantragte achteinhalb Jahre Haft wegen Totschlags. Das Gesetz sieht dafür eine Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren vor.

Liam wurde nur wenige Tage alt. Er war an schwersten Kopfverletzungen gestorben. Die zahlreichen Verletzungen wurden ihm zugefügt, als er das erste Mal mit seinem Vater alleine gewesen war. Der 25-Jährige hatte Liam und seine damalige Partnerin erst vier Stunden zuvor von der Entbindungsstation eines Krankenhauses abgeholt.

Es bleiben Fragen

Was sich genau am Nachmittag des 15. Mai 2018 in der Wohnung abspielte, wird aufgrund fehlender Zeugen womöglich nie geklärt werden. Ein Umstand, mit dem auch die schwer gezeichnete Kindsmutter und die Mutter des 25-Jährigen leben müssen.

Die25-jährige Kindsmutter hatte unter Tränen vor Gericht ausgesagt und beginnt nun eine Therapie. Sie soll von dem Geschehen in der Wohnung nichts mitgekommen haben. Sie war zunächst allein im Schlafzimmer und anschließend Einkaufen gewesen.

Die Mutter des Verurteilten hatte während des Prozesses immer wieder geweint. Seine Familie halte zu ihm, hatte der 25-Jährige am ersten Prozesstag gesagt.

Qualvoller Tod

Nach rund 30 Stunden Verhandlung an neun Prozesstagen seit Anfang November nun also ein Urteil. Zeitweise war der Prozess schwer zu ertragen, als Sanitäter, Ärzte, Rechtsmediziner und Ermittler von den zahlreichen Verletzungen des Babys berichteten, die erahnen ließen, welch Qualen der Junge erlitten haben muss. Er hatte eine Schädelfraktur, ein Schädelhirntrauma, Hämatome an Kopf, Brust, Arm und Penis und einen langen Riss im Rachen. Der Vater hatte mit dem Finger versucht, Blut aus dem Mund des Kindes zu holen.

Auch bei dem 25-Jährigen flossen während der Verhandlung manchmal Tränen. Aber er hatte mehrfach für Unverständnis gesorgt, wenn es um seine beiden Hunde ging: Nichts auf der Welt scheint ihm wichtiger zu sein. Unzweifelhaft dürfte aber sein: Er bereut, seinen Sohn getötet zu haben.

Wenn es nicht so läuft, wie er möchte...

Der Kindsvater ist den Zeugen und Gutachtern zufolge unreif, verliert schnell die Beherrschung, wenn ihm etwas nicht passt, wenn es ungerecht zugeht oder sich jemand in sein Leben einzumischen versucht. Und dann ist es nicht mehr weit zu verbaler und mitunter auch körperlicher Gewalt – wie auch die Kindsmutter mindestens zweimal in der Beziehung am eigenen Leib erfahren musste. Als eine Ärztin im Krankenhaus um Liams Leben kämpfte, hatte die 25-Jährige kurz zuvor eine blutende Nase und ein blaues Auge davongetragen.

Eine gescheiterte Existenz Das Leben des Angeklagten ist seiner Angabe zufolge geprägt von Drogen und Alkohol. Sein leiblicher Vater, ein britischer Soldat, verlässt die Familie, als er fünf ist. Sein Stiefvater, ebenfalls britischer Soldat, fällt im Irakkrieg, als er neun ist. Schon im Kindergarten fällt es dem Angeklagten schwer, sich einzuordnen, bis die Mutter ihn aus der Einrichtung nimmt. Sie sei lieb, aber überfordert mit ihm gewesen. Schon früh verfällt der Osnabrücker dem Alkohol. Seinen ersten Rausch hat er im Alter von zehn oder elf Jahren. Mit 14 kommt er mit 4,8 Promille ins Krankenhaus. In den weiteren Jahren folgen weitere Drogen, die er in großen Mengen konsumiert: Koks, Marihuana, Speed, Extasy, LSD, Pilze. Entzüge und Therapien scheitern. In der achten Klasse bricht er die Hauptschule ab. Eine Ausbildung beginnt er nicht, mehrere Jahre ist er wohnungslos. Er habe nun die Privatinsolvenz beantragt – wegen Mietschulden und „Jugendsünden“. yjs

Aussage mehrfach geändert

Während seiner Vernehmungen hatte der Drogenkranke unterschiedliche Angaben gemacht. Mal soll es ein Unfall gewesen sein, in einer anderen Vernehmung sagte er, seinen Sohn hart geschlagen und geschüttelt zu haben, weil er beim Waschen nicht stillgehalten habe.

Vor Gericht sagte der 25-Jährige aus, Liam sei ihm beim Waschen aus den Händen gerutscht und auf Beckenrand und Fußboden gefallen. Anschließend habe er in seiner Panik den Jungen mehrfach geschlagen. Ein Rechtsmediziner hatte diese Version ausgeschlossen, und selbst sein Verteidiger glaubte die Geschichte nicht. „So kann es nicht gewesen sein“, hatte er in seinem Plädoyer gesagt.

Hundeattacke erfunden

Der Fall hatte im Mai bundesweit für Aufsehen erregt, denn anfangs hatte der 25-Jährige eine Hundeattacke erfunden, die sich jedoch schnell als Lüge herausstellte. Die Kindsmutter war davon ausgegangen, einer der beiden Hunde ihres damaligen Partners habe ihr Kind angegriffen und verletzt. Weil sie wusste, wie wichtig ihrem damaligen Partner die Tiere waren, sprach auch sie von der Attacke eines fremden Hundes, um den des Partners zu schützen.



Oma gibt Jugendamt Mitschuld am Tod

Das Osnabrücker Jugendamt war nach Bekanntwerden der Tat und während des Prozesses in die Kritik geraten. Liams Großmutter, die Mutter der Kindsmutter, gab der Behörde im Gespräch mit unserer Redaktion eine Mitschuld an Liams Tod. Sie hatte das Amt in einem Brief vom 13. April – also schon vor der Geburt ihres Enkels – gewarnt: Der 25-Jährige sei unberechenbar und neige zur Gewalt. Die Zustände in der verdreckten und kaum möblierten Wohnung seien „unzumutbar“. Zudem war dem Amt die langjährige Drogensucht des Kindsvaters bekannt.

Der Sprecher der Stadt hatte einen Hinweis an das Amt auf Anfrage unserer im Mai zwar bestätigt, einen Hinweis auf Gewalt darin aber dementiert. Eine Lüge, wie sich im Laufe des Prozesses herausstellte, als der Richter aus dem Brief vorlas.

Kontakt zum Amt bestand

Untätig war das Amt aber nicht geblieben. Vor Liams Geburt gab es ein Gespräch mit der werdenden Mutter und ein weiteres mit dem Paar. Bei diesem Termin war der 25-Jährige, der Hilfe und ein Einmischen in sein Leben grundsätzlich ablehnen soll, ausgerastet. Ein weiterer Termin sollte nach der Geburt in der Wohnung erfolgen. Dazu kam es nicht mehr: Liam starb vier Stunden, nachdem sein Vater seine damalige Partnerin und ihn von der Entbindungsstation nach Hause geholt hatte, wenige Tage nach seiner Geburt.

