Osnabrück. Eines muss man dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, seinen Lehrern, seinen Schülern, Eltern und Mitarbeitern lassen – feiern können sie. Einen neuen Beweis dafür lieferte die Begrüßungsfeier für die neue Schulleiterin Uta Wielage.

Das muss man erstmal bringen: Nachdem schon der ehemalige Schulleiter Hartmut Bruns im Juni vergangenen Jahres mit einer fulminanten Veranstaltung als Kapitän der MS EMA verabschiedet worden war, legten sich Kollegium, Schülerschaft, Mitarbeiter und Eltern ein halbes Jahr später noch einmal richtig ins Zeug, um ihrer neuen „Spielertrainerin“ ein sehr persönliches Hallo zu bereiten.

Basketball ist wichtig

Eingebettet war die Veranstaltung, zu der unter anderem hochrangige Vertreter der Landesschulbehörde, der Stadt und aus der Politik geladen waren, in das Thema Basketball. Für eine ehemalige Trainerin der weiblichen Jugendnationalmannschaft und noch immer als Spielerin dem Ballsport unter den Körben verbundenen Kollegin ein durchaus passendes Umfeld. Und so freute sich denn auch die stellvertretende Schulleiterin Andrea Gutzmann, die neue "Mannschaftskapitänin" dem Publikum vorstellen zu dürfen.





Grandios moderiert wurde die Veranstaltung von den "Sportmoderatoren" Katja Furmanek und Gian Redzepov aus der neunten und sechsten Jahrgangsstufe. Die Begleitmusik lieferten das Schulorchester und Fabian Wittich, der auf dem Marimbaphon (oder wie es Gian mit einem Augenzwinkern zu nennen pflegte: "Das Ding mit den Holzklötzchen") eine mit viel Applaus bedachte Performance gab. Einlagen gab es vom Kollegium, das sich als rhythmisch starke Putzkolonne und als Mitspieler präsentierte, die genau wissen, was ihre Trainerin in der Sporttasche haben muss, um ihre berufliche Zukunft meistern zu können.

Großartige Moderatoren

Und so konnte Gutzmann beim Spiel der Sunny Hill Devils gegen die Ever Magic Angels einen neuen Spieler nach dem anderen auf das Feld respektive an das Rednerpult rufen. Unisono zeigten sich alle zum verbalen mitspielen Aufgerufenen beeindruckt von der Mannschaftsleistung, die das EMA einmal mehr an diesem Tag im Forum des Schulzentrum Sonnenhügel ablieferte.





Es sei mit den Händen greifbar, so Silvia Pünt-Kohoff als Vertreterin der Landesschulbehörde, "das diese Schule eine lebendige Gemeinschaft ist". Schulleiterin sei ein Traumberuf, meinte Pünt-Kohoff, was dann doch dem einen oder anderen im Publikum ein leichtes Schmunzeln abnötigte, bevor sie Wielage die Urkunde zur Beförderung zur Oberstudiendirektorin überreichte. "Wenn ich das hier so erlebe, muss es unheimlich viel Spaß machen hier Schüler oder Lehrer zu sein"; meinte Burkhard Jasper, der das EMA als einen "Gewinn für unsere Stadt" bezeichnete. Neben Pünt-Kohoff und Jasper wechselte Gutzmann auch noch den Vertreter der Direktorenkonferenz Falk Kuntze und und die Elternvertreter Silvia Bohnenkamp und Marco Goldkamp ein.





Für die Schüler begrüßten die Schülersprecher Eike Freisel und Paulin Kröger die neue Trainerin, der sie einen Basketball mitgebracht hatten, der sie zum einen immer an den Festtag aber auch daran erinnern soll, "das wir alle hier ein Team sind".

Ein herzlicher Empfang

Als dann zu guter Letzt die neue Trainerin ans Rednerpult trat, bedankte sie sich für die "großartige" Feier. "Einen herzlicheren Empfang kann man nicht bekommen", so die neue Schulleiterin , die sich nach eigenen Worten "geehrt und gerührt" fühlte. Sie griff das Motto der Schule auf: (E)rfolgreich (M)iteinander (A)rbeiten. Für den Erfolg der Schule hat sie seit ihrem Amtsantritt vor einem halben Jahr bereits die Innovationsbereitschaft und den Gestaltungswillen der Schulgemeinschaft als Basis ausgemacht. Das Miteinander zeige sich in der am EMA gelebten "sehr guten Schüler-Lehrer-Beziehung" und an der Empathie, die sich beide Seiten entgegenbringen. Die Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sei die Voraussetzung dafür, dass auch das A im Namenszug EMA mit Inhalt gefüllt werden könne.

Spielerin des Tages

Nachdem die Moderatoren ihre neue Schulleiterin zur "most valuable player of the match" – zur wertvollsten Spielerin des Spiels – ausgerufen hatten, fand diese außergewöhnliche Amtseinführung einer Schulleiterin mit Häppchen, Sekt und Saft einen wohlverdienten Ausklang.