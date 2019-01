Osnabrück. Tierwohl-Siegel wirken sich in Supermärkten nicht unbedingt verkaufsfördernd aus. Das hat eine Studie der Hochschule Osnabrück gezeigt. Nur wenige Verbraucher sind demnach bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn die Tiere nachweislich besser gehalten werden.

Diese Untersuchung stellt bisherige Erkenntnisse über die Kaufbereitschaft von Verbrauchern auf den Kopf: Nur 16 Prozent der Kunden im Einzelhandel entscheiden sich einer aktuellen Studie der Hochschule Osnabrück zufolge lieber für Fleisch, bei dem eine bessere Tierhaltung staatlich verbürgt ist, als für konventionell erzeugte Ware. Preisaufschläge für Tierwohl-Produkte würden zudem nur in geringem Umfang akzeptiert. Getestet wurde das Verhalten in Supermärkten und Discountern der Region am Beispiel von verpacktem Schweinefleisch.

Überraschende Ergebnisse

"Die Ergebnisse haben uns überrascht", sagt Ulrich Enneking, Professor für Agrarmarketing an der Hochschule Osnabrück. Er hat die Studie konzipiert.

Bisherige Umfragen hätten ergeben, dass viele Verbraucher grundsätzlich bereit seien, deutlich mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn es nach höheren Tierwohl-Standards produziert wurde. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft spricht im "Ernährungsreport 2018" gar von einer 90-Prozent-Mehrheit. Enneking hingegen stellt fest:



Die grundsätzliche Bereitschaft, im Test mehr Geld für solches Fleisch auszugeben, ist nur bedingt ausgeprägt.





Wobei auch dieses geringe Kaufinteresse im Widerspruch stehe zu Resultaten einer parallel durchgeführten, wissenschaftlichen Befragung im Kassenbereich. Hier gaben laut Enneking deutlich mehr Konsumenten an, Tierwohl-Produkte zu bevorzugen.



Stichwort Tierwohl-Siegel Das staatliche Kennzeichen sieht drei Stufen vor und soll ab 2020 für Schweinefleisch starten. Bauern sollen sie freiwillig nutzen können. Kriterien, die dann einzuhalten sind, stehen noch nicht fest. Schon ab 1. April 2019 wollen Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe einheitliche Packungsaufdrucke mit der Aufschrift „Haltungsform“ für Rinder- und Schweinefleisch sowie Geflügel in die Läden bringen. Die erste von vier Stufen entspricht dem gesetzlichen Standard.





Versuche bei Edeka und "NP Discount"

Für die von der Initiative Tierwohl finanziell geförderte Studie der Hochschule Osnabrück wurde laut Mitteilung zwischen 15. Oktober und 15. Dezember 2018 das tatsächliche Kaufverhalten von Verbrauchern in 18 Edeka- und "NP Discount"-Märkten der Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover untersucht. Im Praxistest wurde der Abverkauf von Selbstbedienungsware bei Bratwurst, Minutensteak und Gulasch aus Schweinefleisch der Billig-Eigenmarke "Gut und Günstig" und der Bio-Premiummarke "Bio Janssen" mit einem neuen Produkt im mittleren Preissegment mit Tierwohl-Siegel verglichen. Das Fleisch für die Tierwohl-Produkte stammte von Bauern, die ihren Tieren mehr Platz, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und einen komfortableren Stallboden boten als gesetzlich vorgeschrieben.





Mehr als 18.000 Testkäufe

Von den neun Testprodukten wurden im neunwöchigen Testzeitraum in Summe mehr als 18.000 Stück verkauft. Bei 16 Prozent der Käufe fiel die Entscheidung auf den Tierwohl-Artikel. Interessant die Reaktion der Kunden bei drei versuchsweise vorgenommenen Preisänderungen: Akzeptiert wurden lediglich Aufschläge zwischen 9 und 13 Prozent. Bei merklich höheren Preisaufschlägen (zum Beispiel 26 Prozent für Gulasch) sowie kleineren Erhöhungen gingen die Absätze deutlich zurück. Vermutete und tatsächliche Kaufentscheidungen der Kunden im Test wichen somit stark voneinander ab.

Tierwohl-Siegel hat Potenzial

Enneking verweist in diesem Zusammenhang auf die "Komplexität der Thematik" und widerspricht pauschalen Aussagen zu einer grundsätzlich und immer vorhandenen Bereitschaft von Kunden, Aufpreise hinzunehmen. "Man muss diese Bereitschaft sehr differenziert betrachten, da immer zahlreiche Faktoren wie zum Beispiel die Kaufkraft oder das Produkt einen Einfluss auf das Kaufverhalten haben." Der Professor fordert weitere Forschungen, insbesondere unter Einbezug des realen Kaufverhaltens. Die ermittelte Kaufbereitschaft könne sich durch Einführung eines zum Beispiel staatlichen Tierwohl-Siegels durchaus positiv entwickeln, sofern es eine hohe Bekanntheit und Verbraucherakzeptanz aufbaut.