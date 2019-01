Osnabrück. "Die Rohstoffe Afrikas stehen am Anfang der Lieferketten für deutsche High-Tech-Produkte. Mit fairen Lieferketten können wir die größten Entwicklungssprünge auslösen", sagte Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) während seiner jüngsten Afrikareise. Eben diese Lieferketten sind unter anderem Thema einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit der südafrikanischen Anwältin für Wirtschaft und Menschenrechte, Akhona Mehlo.

"Die Rohstoffe Afrikas stehen am Anfang der Lieferketten für deutsche High-Tech-Produkte. Mit fairen Lieferketten können wir die größten Entwicklungssprünge auslösen", sagte Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) während seiner jüngsten Afrikareise. eben diese Lieferketten sind unter anderem Thema einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit der südafrikanischen Anwältin für Wirtschaft und Menschenrechte, Akhona Mehlo.

Mehlo spricht auf Einladung Aktionszentrums dritte Welt (A3W) und des Verbandes Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr auf dem Spitzboden der Lagerhalle. "Immer wieder kommt es zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen durch Wirtschaftsunternehmen weltweit. Besonders globale Lieferketten sind davon betroffen", heißt es in der Veranstaltungsankündigung des A3W. Dies geschehe auch durch deutsche Unternehmen und deren Tochterunternehmen oder Zulieferer. "Akhona Mehlo wird in ihrem Vortrag am Beispiel von Rohstoffen aus Südafrika das Thema globale Lieferketten niedersächsischer Unternehmen und dessen Verantwortung diskutieren", heißt es weiter. Im mittelpunkt werden unter anderem BASF und der Platinabbau stehen. BASF beziehe für die Herstellung seiner Autokatalysatoren in Nienburg Platin aus der Marikana-Mine in Südafrika. Die Mine kam 2012 in die Schlagzeilen, nachdem ein Streik von Arbeitern blutig beendet wurde. 34 Menschen wurden dabei getötet. Mehlo arbeitet zu den Vorfällen und vertritt die von dem Streik betroffenen Frauen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.