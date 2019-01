Unbekannte Anrufer haben in den vergangenen Tagen mit einer Telefonnummer der Neuen Osnabrücker Zeitung Schindluder getrieben: Sie gaben sich in Telefongesprächen als Polizisten aus, um an persönliche Daten ihrer Gesprächspartner zu kommen. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Unbekannte Anrufer haben in den vergangenen Tagen mit einer Telefonnummer der Neuen Osnabrücker Zeitung Schindluder getrieben: Sie gaben sich in Telefongesprächen als Polizisten aus, um an persönliche Daten ihrer Gesprächspartner zu kommen. Die Masche ist nicht neu.