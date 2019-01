Osnabrück. Hat die Firma Moravia die falschen Bremsschwellen für den Westerberg geliefert? Wir haben nachgemessen: Die Breite stimmt. Was also ist falsch an den Berliner Kissen?

Autofahrer und Rettungsdienstler müssen noch einige Tage mit der Buckelstrecke Gluckstraße/Händelstraße leben. Die Stadt will am kommenden Montag mitteilen, wann die Berliner Kissen auf dem nördlichen Teil der Westerberg-Querung demontiert werden. Offen ist auch, ob die Stadt Anspruch auf Schadensersatz durch die Lieferfirma Moravia hat. Grünen-Fraktionschef Volker Bajus nannte es eine "Sauerei, was sich der Lieferant da erlaubt hat". Moravia-Geschäftsführer Wolfgang Grass wies die Vorwürfe in einem Gespräch mit unserer Redaktion zurück. Die Schwellen seien "mängelfrei" geliefert worden.

Tatsache ist: Der Vorwurf, die gelieferten Bremsbuckel seien breiter als die bestellten, geht ins Leere. Auch die neuen Kissen sind höchstens 1,80 Meter breit. Große Fahrzeuge mit breitem Radstand können problemlos hinübergleiten. Kleinlaster und Rettungswagen mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse kommen allerdings in Schaukeln.

Das hatte den Anstoß gegeben, die Kissen auf der Route zum Klinikum umgehend zu entfernen. Die Krankenwagen, die aus dem Nordkreis das Klinikum ansteuern, können demnächst wieder rüttelfrei über die Gluckstraße und Händelstraße den Finkenhügel erreichen. Die Schranke an der Straße "Am Finkenhügel" können die Besatzungen der Rettungswagen per Fernbedienung öffnen.

Die Kritik an den Kissen der neuen Generation hält unterdessen an. Ein Anwohner der Mozartstraße warnt vor erhöhter Sturzgefahr für Zweiradfahrer. Wer mit Rad oder Motorrad die Kissen seitlich passieren wolle, laufe Gefahr, auf die glatten Schrägseiten zu geraten und zu stürzen, sagt der Anwohner aus eigener Erfahrung und Beobachtung.

Die Stadt hatte 2016 nach einem Test mit Kissen von vier verschiedenen Herstellern Moravia den Zuschlag gegeben. Die Kissen wurden in einem ersten Bauabschnitt auf der Mozartstraße eingebaut. Dann stellte Moravia die Produktion dieser Kissen ein und bezog ein Produkt von einem polnischen Hersteller, das widerstandsfähiger sein soll. Moravia-Geschäftsführer Grass sagt, diese Kissen seien "europäischer Standard".

