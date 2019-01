Osnabrück. Eine pensionierte Lehrerin erfährt, dass sie Krebs hat, und entscheidet sich gegen eine Therapie. Ein lungenkranker Maurer fällt mit 77 Jahren ins Koma und weiß nach dem Aufwachen, dass er sich nie erholen wird. Sie ist in sich gekehrt – er haut öfter lachend auf den Tisch. Ihre einzige Gemeinsamkeit: Beide lassen sich auf ihrem letzten Lebensweg vom ambulanten Hospizdienst begleiten.

Heute ist kein guter Tag für Herrn Sand. Er bekommt schlecht Luft. Trotzdem sitzt er am Kopfende des Esszimmertisches und dreht den Regler des Sauerstoffgeräts etwas höher. Seine Frau hat den Tisch mit dem guten Geschirr gedeckt und eine große Kanne Kaffee gekocht. Die beiden freuen sich über den Besuch der Presse; sie erzählen so gerne. Von früher, von heute – von ihrem Leben, gern beide gleichzeitig, gern laut. Seit dem 20. November 1966 sind die beiden verheiratet, mehr als ein halbes Jahrhundert.





Einmal pro Woche kommt Karin Heuter vom ambulanten Hospizdienst vorbei. Hospiz bedeutet im Fall von Manfred Sand nicht über den Tod sprechen, sondern über das Leben. Karin Heuter hört vor allem zu: Wie der 77-Jährige von seiner Arbeit als Maurer erzählt, wie er über frühere Kollegen herzieht, dabei auf den Tisch haut und lacht, wie er vom regelmäßigen Urlaub auf Fehmarn von früher schwärmt oder stolz berichtet, was die Enkel so machen.

Manfred Sand ist todkrank, seine Lunge versagt ihren Dienst. Im Sommer fiel er für zwei Wochen ins Koma. Er konnte die Klinik wieder verlassen, doch seitdem geht es ihm immer schlechter. Der Pflegedienst Wüstenwerk vermittelte dem Ehepaar den Kontakt zum ambulanten Hospizdienst, Manfred Sand hatte sich das gewünscht, denn vom Hospiz hatte er schon gehört.

„Ich sage nicht ‚Hospiz‘, ich sage ‚schöner sterben‘.“ Vor dem Tod habe er keine Angst, sagt Manfred Sand. „Aber vor den Schmerzen.“ Und er weiß, dass sie beim Hospiz alles Menschenmögliche tun, um diese Schmerzen zu nehmen, wenn es zu Ende geht. Doch ebenso wichtig ist der Einrichtung die Begleitung der Sterbenden durch Ehrenamtliche wie Karin Heuter.



„Spitzenmäßig“ findet Manfred Sand die Besuche von Karin Heuter. „Das ist wenigstens eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht! Hundert Prozent!“

Heuter lächelt. Sie ist gelernte Krankenschwester, arbeitet aber mittlerweile im Controlling. Der Kontakt zu Patienten fehlte ihr. Im Sommer schloss sie den Ehrenamtlichenkurs beim ambulanten Hospizdienst ab. Ein Jahr dauert die Qualifizierung in der Gruppe, erst dann dürfen sie ihre erste Begleitung machen. Einige besuchen Gäste im stationären Hospiz, andere zu Hause. Koordinatorin Anja Olef (Foto) bringt Begleiter und Gäste, wie sie die Todkranken beim Hospiz nennen, je nach Charakter und Interessen zusammen.

Zu Manfred Sand passte am besten eine schlagfertige, selbstbewusste Frau, die gut zuhören kann, befand Anja Olef – eine wie Karin Heuter. In der Pflege musste früher alles sehr schnell gehen, sagt die Krankenschwester. „Hier habe ich Zeit.“ Zeit, um Manfred Sands Geschichten zu lauschen und etwas von seiner Lebensweisheit mitzunehmen. Zeit, um andere Sterbende zu begleiten und Einblicke in ihre völlig unterschiedlichen Leben zu gewinnen.

Ortswechsel

Maria Schumann (Name von der Redaktion geändert) öffnet die Tür und führt uns ins Wohnzimmer. Die Stimmung ist eine ganz andere als bei Herrn und Frau Sand. Es ist still, einzelne Lampen verbreiten warmes Licht, das Wohnzimmer ist voller Bücher und gerahmter Bilder von Kunstausstellungen, am Fenster steht ein Lesesessel mit dem Rücken zum Zimmer.

Mitte Juli wurde die 67-Jährige mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus eingewiesen und bekam eine ganz andere Diagnose: Krebs. Ihr ganzer Körper war bereits voll davon. Die diensthabende Ärztin überbrachte diese Nachricht sehr einfühlsam, dafür ist Maria Schumann ihr dankbar.

Dann jedoch wurde sie von Arzt zu Arzt weitergereicht, bis feststand, dass die Heilungschancen verschwindend gering waren. Maria Schumann entschied sich gegen die Krebsbehandlung – und fiel erst einmal durchs Raster. „Ich hatte das Gefühl, es kümmert sich niemand um mich, ich bin abgehakt“, sagt sie.

Dass es den ambulanten Hospizdienst gibt, wusste sie noch nicht. Zwar ist das stationäre Hospiz in der Johannisfreiheit eine stadtbekannte Institution in Osnabrück, doch es bietet nur elf Plätze.

Die meiste Arbeit – und das ist kaum bekannt – wird bei den Menschen zu Hause geleistet.

Rund 330 Menschen lassen sich jährlich von den Fachleuten des Hospizes daheim unterstützen, und etwa 100 nehmen das Angebot wahr, sich durch die Ehrenamtlichen des ambulanten Hospizdienstes begleiten zu lassen. Maria Schumanns Tochter stieß nach kurzer Internetrecherche darauf.

An einem Freitag rief Schumann dort an, am Dienstag war Ulrike Cadenbach da, 56 Jahre alt und ehrenamtliche Begleiterin wie Karin Heuter. Und nicht nur das: Wer einmal im Hilfenetzwerk des Hospizes ist, kann 24 Stunden am Tag Hilfe bekommen.

Einmal hatte Maria Schumann mitten in der Nacht eine Panikattacke, erzählt sie. Zwar war ihr Mann zu Hause und noch dazu ihre Tochter gerade bei ihnen zu Besuch. „Aber was hätten sie mir sagen können? Sie hätten sich nur aufgeregt“, sagt sie. Also griff sie zum Hörer, beruhigte sich während des Gesprächs mit einer Hospizmitarbeiterin wieder. Auch wenn sie kurzfristig, etwa am Wochenende, eine höhere Dosis Schmerztabletten benötigt, kann sie auf Hilfe zählen, denn auch Ärzte sind in dem Netzwerk vertreten.



Ulrike Cadenbach und Maria Schumann unterhalten sich vor allem über ihre Kinder. „Hospiz wird oft gleichgesetzt mit dem Gedanken, dass jemand in wenigen Wochen sterben muss“, sagt Cadenbach. „Das ist es gar nicht.“ Über Schumanns Krankheit würden sie nur selten reden. Stattdessen geht es auch hier vor allem ums Leben.

Sehr früh hat Maria Schumann ihren Angehörigen und Freunden von der Diagnose erzählt. Ihren Namen möchte sie trotzdem nicht in der Zeitung lesen, es ist ihr zu intim.

Sie werde oft gefragt, ob sie denn keine Hoffnung habe. Doch, die habe sie, sagt sie dann. „Ich habe die große Hoffnung, mithilfe des Hospizes verträglich und gelassen aus dem Leben herausgehen zu können.“