Osnabrück. Premiere geglückt: Mit einem unprätentiösen, sympathischen Auftritt gestaltete Jochen Prang die erste "Stand Up-Comedy"-Night im Osnabrücker Bastard Club

Nicht allzu viele Gäste hatten sich eingefunden, um der ersten Stand-Up-Comedy-Night im Bastard Club beizuwohnen. So konnte Jochen Prang fast jeden Zuschauer einzeln begrüßen. Zu einer gelungenen Premiere wurde der Abend dennoch – oder gerade deshalb. Denn die gemütlich abgerockte, intime Atmosphäre im Barbereich verstärkte noch den Eindruck, dass es sich hier eher um höchst vergnügliche Plauderei an der Theke handelt als um einen gespielten Auftritt. Pointiert erzählte er von seiner Flucht aus dem zu engen Saarland, die ihn zunächst zu den „harten, aber herzlichen“ Franken trieb und dann nach Berlin, die Stadt der Freaks und Hipster („Männer, die aussehen wie ein Holzfäller, aber Angst vor der Axt haben“), in der „niemand eine Arbeit, aber jeder ein Projekt hat“.

Rebell im Supermarkt

Inzwischen lebt der frischgebackene Vater im arrogant-„kackbratzigen“ Heidelberg, nachdem er in der Schweiz gar als vergleichsweise temperamentvoller „Kartoffel-Latino“ durchging. Das wiederum passte gut zu der berüchtigten „Osnabrücker Ekstase“, die er im Bastard Club zu entfachten vermochte. Punkrock-affin kehrte er den „Bad Boy“ heraus, der ganz rebellisch auf der Rolltreppe schon mal links steht oder im Supermarkt den Warentrenner nicht benutzt. Als bekennender Atheist stellt der ehemalige Radiomoderator Bibelgeschichten infrage und riet am Ende angesichts unserer sicheren Sterblichkeit dazu, das Leben angstfrei zu genießen. Damit rannte er bei der Comedy-Premiere im „Obergeschoss“ des Bastard Clubs offene Türen ein, wo man buchstäblich zum Lachen nicht in den Keller geht.