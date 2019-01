Osnabrück. Der Osnabrücker Sanitär- und Heizungsfachbetrieb Thomas Köhler ist Gewinner der Aktion "Nebenan ist hier" des Deutschen Handwerks. Das Siegerfoto geschossen hat Lukas, der 14-jährige Sohn vom Chef.

13 Personen posieren in Arbeitsmontur auf dem Bild, das ansteckend gute Laune ausstrahlt. Sind alle Mitarbeiter drauf? "Alle bis auf einen", sagt Thomas Köhler, "der kam zu spät". Was in diesem Fall allerdings nicht unbedingt gegen den Fehlenden spricht, da das Bild nach Feierabend aufgenommen wurde. Der Mitarbeiter hatte also wohl bloß länger gearbeitet.



An der Aktion konnten Betriebe teilnehmen, die gewillt waren, dem Handwerk in Osnabrück ihre Gesichter zu leihen. Mit dem Gewinn habe er nicht gerechnet, sagt Köhler. "Das hätten wir nicht gedacht, zumal andere viel professionellere Beiträge eingeschickt haben. Wir sind das bewusst etwas lockerer angegangen, und das hat wohl überzeugt."

Im Familienbesitz

Der Preis besteht im Wesentlichen aus Ehre und Ruhm, aber er bedeutet auch gute Werbung für die Firma Köhler. Im Großformat steht das Motiv derzeit an vier Standorten in der unmittelbaren Umgebung des Betriebs, der an der Rückertstraße liegt. Dort sind die Plakate für den Kundenkreis sichtbar, auf den die Firma Köhler zielt.

"Wir haben keine Gewerbekundschaft, nur private. Sehr viele Stammkunden", sagt Köhler, der das Geschäft 1991 von seinem verstorbenen Vater übernommen hatte. Die Firma wird wohl in Familienbesitz bleiben, denn auch Sohn Jan (16) lernt den Beruf "Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik" - allerdings aus gutem Grund nicht im väterlichen Betrieb. "Wenn er hier lernen würde, wäre er immer der kleine Lehrling für die anderen, selbst noch als Meister."

Das Handwerk gratuliert

Die Kreishandwerkerschaft Osnabrück ist eine von 20 Innungsgeschäftsstellen bundesweit, die den Zuschlag zur Durchführung der Aktion "Nebenan ist hier - Die Wirtschaftsmacht bekommt unser Gesicht" erhielten. Geschäftsführer Thorsten Coch gratuliert der Firma Köhler: "Sie haben eine gute Mannschaft und eine gute Idee. Ich freue mich, dass Sie gewonnen haben."