Osnabrück. Osnabrücker Landwirte möchten mit interessierten Bürgern auf dem Wochenmarkt ins Gespräch kommen. "Redet mit uns, statt über uns!", fordert Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke. In ganz Niedersachsen finden an diesem Wochenende Aktionen statt. Hintergrund ist die "Internationale Grüne Woche" in Berlin.

"Dialog statt Protest" – unter diesem Motto treffen sich am Samstag, 19. Januar, von 10 bis 12 Uhr Bauern des Landvolk-Kreisverbands Osnabrück am Eingang des Wochenmarkts. Die Bauern möchten sich den Fragen interessierter Osnabrücker stellen und über ihre tägliche Arbeit auf dem Hof berichten. Dabei können Bürger auch kontroverse Themen wie zum Beispiel die Kastration von Ferkeln ansprechen. Der Landvolkpräsident Niedersachsens, Albert Schulte to Brinke, formuliert die klare Forderung: "Redet mit uns, statt über uns!".

Aktionen in ganz Niedersachsen

Auch die übrigen Kreisverbände des Landvolkes Niedersachsen haben ähnliche Aktionen an diesem Wochenende geplant. Die Aktionen sollen den zentralen Protest, der Freitagvormittag in Berlin stattfand und von Landwirten aus ganz Deutschland besucht wurde, unterstützen. Hintergrund ist die "Internationale Grüne Woche", die seit Freitag in Berlin veranstaltet wird. So beklagt etwa der Bundesverband Rind und Schwein, dass die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin "als Bühne für eine anklagende und pauschale Kritik an die moderne Landwirtschaft" genutzt werde.



"Bauernfamilien sind wichtige Stützen"

Schulte to Brinke, selbst Milchviehhalter in Bad Iburg, wehrt sich gegen Kritik dieser Art: „Unsere Bauernfamilien sind wichtige Stützen für die ländlichen Räume, für die Gesellschaft und sorgen mit ihren Produkten und Dienstleistungen für das Wohl der gesamten Bevölkerung“.