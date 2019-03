Osnabrück. Das Amtsgericht Osnabrück hat am Donnerstag einen jungen Auszubildenden zu einer Geldstrafe und Sozialstunden verurteilt. Er hatte von einem Mitschüler offensichtlich gefälschte Geldscheine gekauft und versucht in einer Autowaschanlage damit zu bezahlen.

Verhandelt wurde die Tat vom 22. Juni des vergangenen Jahres, an dem sich der heute 21 Jährige in Münster von einem Mitschüler der Berufsschule 20 50-Euroscheine für 220 Euro kaufte. Der Angeklagte war bisher nicht straffällig aufgefallen und habe bis dato einen guten Lebenslauf. Das sei nicht der typische Fall, der vor dem Jugendschöffengericht verhandelt werde, stellte die erste Staatsanwältin fest. Warum also die überraschende Tat?

Der ganze Tatverlauf, vom ersten Gespräch, über den Ankauf des Falschgeldes, dem Geldumtausch und dem Auffliegen des Betrugsversuchs, spielte sich an nur einem Tag ab. Während einer Unterrichtspause kam der Angeklagte mit einem Mitschüler, der häufig teure Markenkleidung trug und ein teures Auto fuhr, ins Gespräch. Er fragte diesen, wie er sich das leisten könne. Dabei erfuhr er von dem Falschgeld. Nach eigener Aussage wurde ihm angeboten "schnell an Geld zu kommen". Und so wurde nach dem Unterricht der Kauf verabredet. Der Angeklagte fuhr zur Bank, um Geld abzuheben und danach in die Wohnung des Mitschülers. Dort erhielt er gegen den Preis von echten 220 Euro 1000 Euro gefälschtes Geld. Bereits beim ersten Versuch dieses Geld in Umlauf zu bringen, flog der Betrug in einer Autowaschanlage auf.

Blinder Kauf

Es waren "offensichtlich total gefälschte Geldscheine, bei denen sich bereits der Silberstreifen löste", wurde im Gericht verlesen. Dem Angeklagten sei dies nicht aufgefallen und er habe, seiner Aussage nach, auch nicht die Qualität der Scheine geprüft. Geblendet von der Möglichkeit sein Geld zu vervierfachen, sei er zur Zeit des Kaufes in einer ganz anderen Welt gewesen.

Dieser "Aussetzer" sei auch der ausschlaggebende Grund für die erste Staatsanwältin gewesen, den Fall als Jugendstrafverfahren zu bewerten. Zwar bestehe ein Verbrechensvorwurf, mit dem ein Freiheitsentzug von mindestens einem Jahr einhergehen würde, jedoch lebe der junge Mann noch bei seinen Eltern und befinde sich in der Ausbildung. Als anzuerkennende Reifeverzögerung, die für das Jugendstrafverfahren sprechen würde, nannte die Richterin die kürzliche Trennung der Eltern des Angeklagten.

Verurteilung nach Jugendstrafrecht

Die Verteidigung sprach sich für eine Verurteilung im Sinne des Jugendstrafrechts aus und hielt eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro für angemessen. Das Gericht schloss sich dem an und verurteilte den 21 Jährigen zu einer Geldstrafe von 1000 Euro. Als Erziehungsmaßnahme fügte es 40 Sozialstunden zur Strafe hinzu, die der Angeklagte an den Wochenenden nach dem Unterricht zu leisten hat. Gegen seinen Mitschüler und Verkäufer des Falschgeldes ist ein größeres Verfahren in Münster eingeleitet worden.





