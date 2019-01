Debatte über Familienpreise der Osnabrücker Bäder ist nicht ehrlich

Das Osnabrücker Moskaubad. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Osnabrück. Nicht nur im Osnabrücker Nettebad müssen Familien mit mehreren Kindern tief in die Tasche greifen. Auch im Moskau- und Schinkelbad fällt ab dem dritten Kind ein Zuschlag an. Große Familien werden so benachteiligt. Das ist der Kern des Problems.