Osnabrück. Zählen, wiegen, messen: Einmal im Jahr nimmt der Osnabrücker Zoo die Daten seiner Tiere auf. Wir haben die Chance genutzt und nachgefragt: Welcher ist der größte, welcher der schwerste und welcher älteste Zoobewohner? Eine Übersicht.

2261 – das ist das offizielle Ergebnis der tierischen Inventur im Osnabrücker Zoo. Genau so viele Tiere lebten zum Stichtag, dem 31.12.2018, auf der Anlage am Schölerberg. Um diese Aussage treffen zu können, haben Andreas Wulftange, der wissenschaftliche Kurator des Zoos, und die Tierpfleger zwischen den Jahren mehrere Tage lang alle Gehege besucht und fleißig gezählt.

"Generell wissen wir natürlich, wie viele Löwen, Tiger oder Elefanten bei uns leben", sagte Wulftange. Bei anderen Arten sei diese Angabe schon schwieriger. Wie zählt man zum Beispiel alle Fische in einem Aquarium? Die Antwort: Gar nicht. "Einige Arten werden als Völker, Gruppen oder Kolonien in unserem Bestand geführt", so Wulftange.



Die Zahlen der Inventur dienen ihm nicht nur dazu, die eigenen Aufzeichnungen der letzten Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. "Wir müssen sie anschließend auch an verschiedene Behörden geben – so zum Beispiel an das Veterinäramt und die Naturschutzbehörden", so Wulftange. Aber auch der Besucher hat etwas vom Zählen, Messen und Wiegen. Haben Sie sich zum Beispiel schon einmal gefragt, welches...

... das größte Zootier ist?



Mit einer Höhe von etwa 4,80 Metern ist Giraffendame Nanji die Größte im Zoo. Lange Zeit hatte den Rekord ihr Vater Edgar inne, der als Bulle seinen Kopf in über fünf Meter Höhe getragen hatte. 2016 ist er verstorben, doch die großen Gene hat er offenbar an seine Tochter weitergegeben. Nanji ist nämlich selbst für eine Giraffenkuh ungewöhnlich groß. Normalerweise erreichen die weiblichen Tiere eine Höhe von etwa 4,50 Metern. Als Nanji im Jahr 2011 im Osnabrücker Zoo geboren wurde, war sie übrigens noch ein ganzes Stück kleiner: Nur 170 Zentimeter Höhe und rund etwa 50 Kilogramm Gewicht hatte sie damals.

... das kleinste Zootier ist?

Sie sehen eigentlich gar nicht so klein aus, die verschiedenen Korallen in den Aquarien des Osnabrücker Zoos. Doch die farbenfrohen Gebilde, die an unterseeische Blütenpflanzen erinnern, bestehen in Wahrheit aus unzähligen kleinen Nesseltieren. Die Polypen sind, je nach Art, nur Bruchteile von Millimetern groß. Deshalb werden sie im Osnabrücker Zoo auch nicht einzeln gezählt. Vielmehr geht die ganze Korallenkolonie als ein Tier in die Statistik mit ein.



... das jüngste Zootier ist?

Zugegeben, das abgebildete Exemplar ist ein ausgewachsener Vogel. Doch die Balistare im Osnabrücker Zoo haben kürzlich Nachwuchs bekommen: Am 1. Januar 2019 ist ein nacktes, blindes Küken in einer weich gepolsterten, dunklen Nisthöhle geschlüpft. Damit geht es zwar nicht mehr in die Statistik des Jahres 2018 ein. Trotzdem ist der Bruterfolg äußerst erfreulich: Denn Balistare sind extrem selten. Im Jahr 2004 gab es nur noch 24 bekannte freilebende Tiere im Nationalpark Bali Barat, so der Zoo Osnabrück, der sich mit seiner Zucht an der Erhaltung der Art beteiligt.

... das älteste Zootier ist?

"Wir sind nicht tot." Dieser Hinweis auf einem Schild am Gehege der Seychellen-Riesenschildkröten ist wichtig, denn tatsächlich könnten die Besucher beim Anblick der bewegungsfaulen Tiere das Schlimmste denken. Dabei ist die Gelassenheit wohl einer der Gründe dafür, dass diese großen Reptilien ein außergewöhnlich hohes Alter erreichen. Die Tiere im Osnabrücker Zoo sind etwa 100 Jahre alt, und sie können durchaus noch einige Jahrzehnte weiterleben. Damit halten sie leicht den Altersrekord im Osnabrücker Zoo.



... das schwerste Zootier ist?



Der asiatische Elefantenbulle Luka bringt fünf bis sechs Tonnen Lebendgewicht auf die Waage. Damit ist er nicht nur das schwerste Tier im Osnabrücker Zoo, er gilt auch als einer der größten Vertreter seiner Art in ganz Deutschland. Luka kam im Jahr 2013 im Alter von 40 Jahren nach Osnabrück und soll hier für Nachwuchs sorgen. Elefantenbaby Minh-Tan ist kein Spross von Luka, er wurde in Prag von einem Bullen Namens Ankhor gezeugt. Zum Vergleich: Bei seiner Geburt wog Minh-Tan nur rund 90 Kilogramm.

... das leichteste Zootier ist?

Blattschneiderameisen wiegen nur etwa sechs bis acht Milligramm. Doch sie bewerkstelligen Großes: Mit ihren Mundwerkzeugen zerteilen sie Pflanzenblätter zu kleinen Stücken, die sie dann in ihren Bau transportieren. Allerdings fressen sie die Blätter nicht. Sie zerkleinern sie nur und züchten auf dem Substrat einen Pilz, von dem sie sich dann ernähren. Der Prozess kann im Aquarium des Zoos beobachtet werden, wo die Ameisen durch ihre gläsernen Röhren eilen.



... das schnellste Zootier ist?

Bis zu 80 Km/h schnell kann ein afrikanischer Strauß mit seinen langen, muskulösen Beinen laufen. Damit ist er einer der wenigen Vögel, die sich am Boden bewegen, anstatt zu fliegen. In freier Wildbahn nutzen Strauße ihre Schnelligkeit, um Löwen und Leoparden zu entkommen. Im Osnabrücker Zoo brauchen sie das allerdings nicht. Dort leben sie in der Tierwelt "Samburu" nur mit ungefährlichen Nachbarn wie Giraffen und Antilopen zusammen.

... das langsamste Zootier ist?



Sie hängen unter der Decke, hangeln sich an den Gittern der Gehege entlang oder beobachten das Tapirgehege von oben: Lutz und Luzie, die beiden Faultiere des Osnabrücker Zoos dürfen sich frei im Südamerikahaus bewegen. Die Gefahr, dass sie verschwinden könnten, ist gering. Faultiere bewegen sind nämlich, wie der Name es schon sagt, ausgesprochen wenig. Die meiste Zeit des Tages schlafen sie an ihrem Lieblingsplatz, weit über den Köpfen der Zoobesucher, sodass sie nur schwer zu beobachten sind. "Viele Besucher glauben uns gar nicht, dass wir überhaupt Faultiere haben", sagt Zoo-Sprecherin Svenja Vortmann.

... 2018 der erfreulichste Zugang war?

Dieser kanadische Biber ist eines der Tiere, die erst im Jahr 2018 in den Osnabrücker Zoo gezogen sind. Gemeinsam mit Schwarzbären, Hudson-Bay-Wölfe und Waldbisons sowie Baumstachlern, Stinktieren und Murmeltieren bewohnt er die neue Nordamerika-Tierwelt Manitoba, die im Oktober des letzten Jahres eingeweiht wurde. Das Bauprojekt war mit 3,5 Millionen Euro das teuerste des Zoos in den letzten acht Jahren. Der Biber ist insofern ein Zeichen dafür, dass der Osnabrücker Zoo in der "obersten Liga" Europas angekommen ist, formulierte Experte Anthony Sheridan damals.



... 2018 der schmerzlichste Abgang war?

Im stattlichen Alter von 38 Jahren ist im letzten Jahr Braunbärin Susi gestorben. Sie war eine echte Osnabrücker Persönlichkeit: Schließlich hatte sie fast ihr ganzes Leben im Zoo am Schölerberg verbracht, nachdem sie im Alter von sechs Monaten aus Prag hierher gekommen war. 2004 wurde sie Mutter der beiden Hybridbären Tips und Taps, die ebenfalls echte Besuchermagneten waren. In den letzten Jahren wurde Susi allerdings blind, litt unter Herz-Kreislauf-Problemen und konnte sich kaum noch bewegen. Als die sommerliche Hitze ihr zusätzlich zusetze, entschied die Ethik-Kommission des Zoo, sie von ihrem Leid zu erlösen.